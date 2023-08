Lượng hành khách hàng không tháng 7 tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái

Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê hàng không do Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc công bố ngày 15/8, trong tháng trước, tổng số hành khách hàng không (cả đường bay nội địa, quốc tế) sử dụng dịch vụ của các công ty hàng không trong và ngoài nước đạt 8.977.651 người, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước (5.014.000 người).Số hành khách đường bay quốc tế đạt 6.383.000 người, tăng 3,5 lần so với tháng 7 năm ngoái (1.844.000 người). Trong khi đó, do nhu cầu du lịch đang chuyển dần sang nước ngoài, hành khách các đường bay nội địa chỉ đạt 2.594.000 người, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước (3.169.000 người).Do dịch COVID-19, số lượng hành khách hàng không đã sụt giảm mạnh, từ 10,71 triệu người tháng 7/2019 xuống 2,68 triệu người vào tháng 7/2020. Sau đó, lượng hành khách có xu hướng hồi phục dần, hiện đang bằng 80% so với trước đại dịch. Giới doanh nghiệp hàng không nhận định số lượng hành khách sẽ hồi phục ngưỡng 85% so với trước đại dịch vào tháng 8, tháng cao điểm người dân đi nghỉ mát mùa hè.Ngoài ra, lượng khách đường bay Hàn-Trung cũng đang tăng dần trước thềm Trung Quốc nối lại toàn diện tuyến du lịch khách đoàn tới Hàn Quốc sau hơn 6 năm gián đoạn. Trong tháng 7, lượng hành khách đường bay Trung Quốc đạt 818.000 người, bằng 51,5% so với cùng kỳ năm 2019, cao gấp hơn 26 lần so với tháng 7 năm ngoái (30.000 người).