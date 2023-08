Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/8 đã công bố kết quả điều tra giữa kỳ về binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Travis King.KCNA cho biết binh sĩ King sau khi bị quân đội Bắc Triều Tiên bắt giữ đã tự thú lý do vượt biên sang miền Bắc là vì bản thân cảm thấy bất mãn khi bị ngược đãi và phân biệt chủng tộc trong thời gian làm việc tại doanh trại quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc.Đặc biệt, binh nhì King còn bị "vỡ mộng" vì sự bất công trong xã hội Mỹ, nên có ý định muốn tị nạn ở Bắc Triều Tiên hoặc nước thứ ba. KCNA cho biết sẽ tiếp tục điều tra đối với King.Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đưa ra công bố chính thức về vụ việc. Đáp lại, Washington cho biết không thể kiểm chứng nguồn tin này, và tái xác nhận mối ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng nước này là đưa binh sĩ Travis King về nước an toàn. Được biết, Mỹ đang tiếp tục sử dụng mọi phương tiện để đối thoại với miền Bắc.Vào ngày 17/7, binh nhì Travis King, lúc đó đang đóng quân tại Hàn Quốc, dự kiến sẽ trở về bang Texas của Mỹ để nhận thêm án phạt sau khi bị giam giữ gần hai tháng ở Hàn Quốc vì tội hành hung. Tuy nhiên, anh đã không lên máy bay tại sân bay quốc tế Incheon và đào tẩu sang Bắc Triều Tiên khi đang tham quan Khu vực an ninh chung hôm 18/7.Sau đó, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) và Chính phủ Washington đã liên tục nhiều lần liên lạc với Bình Nhưỡng để xác nhận tung tích và sự an toàn của King. Mặc dù UNC đã hai lần điện đàm với miền Bắc, song nước này chỉ đưa ra các thông tin mơ hồ như "đã xác nhận nội dung vụ việc" chứ không đáp lại tình hình hay kế hoạch xử lý đối với King. Bắc Triều Tiên cũng không trả lời bất kỳ lời yêu cầu đối thoại nào từ Mỹ, ngoài kênh quân sự thông qua UNC.Về phần mình, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth trong Diễn đàn an ninh Aspen hôm 20/7 (giờ địa phương) đã nhắc đến vụ sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị miền Bắc bắt giữ vào năm 2016 và bày tỏ lo ngại rằng binh nhì King cũng sẽ chịu cảnh tra tấn tàn nhẫn như Warmbier trước đây.