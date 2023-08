Photo : YONHAP News

Báo Nihon Keizai của Nhật Bản ngày 16/8 đưa tin tuyên bố chung trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật ngày 18/8 (giờ Mỹ) sẽ bao gồm nội dung tổ chức định kỳ mỗi năm một lần cuộc thảo luận cấp cao của cơ quan về chính sách an ninh ngoại giao là Hội đồng An ninh quốc gia (NSC), bên cạnh cuộc họp thượng đỉnh ba bên.Theo Nihon Keizai, mục tiêu của phương châm này là thiết lập mối quan hệ hợp tác vững chắc bất kể có sự thay đổi đối tượng cầm quyền.Các quan chức cấp cao về an ninh tham gia cuộc thảo luận đang được cân nhắc là Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong cùng hai người đồng cấp Mỹ Jake Sullivan và Nhật Bản Akiba Takeo.Ngoài ra, khả năng cao lãnh đạo thượng đỉnh ba nước cũng sẽ thống nhất về việc tổ chức thường kỳ các cuộc tập trận quân sự chung mỗi năm.Tại cuộc họp báo một ngày trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhận định cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật lần này sẽ thể hiện sự hợp tác có hệ thống và thường xuyên giữa ba nước, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hội nghị sẽ mang đến kết quả là việc tổ chức định kỳ các cuộc gặp thượng đỉnh.Mặt khác, báo Nihon Keizai dự đoán tuyên bố chung cũng sẽ đề cập đến nhiều lĩnh vực khác, như việc ứng phó với tên lửa Bắc Triều Tiên, tình hình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trước động thái tăng cường lấn át của Trung Quốc, phòng thủ mạng, an ninh kinh tế.Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters của Anh đã dẫn lời một quan chức giấu tên của Chính phủ Mỹ, cho biết ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ khởi động chuỗi sáng kiến về công nghệ và phòng thủ trong cuộc gặp hôm 18/8.Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio được cho là sẽ đồng lòng về việc thấu hiểu lẫn nhau liên quan đến trách nhiệm trong khu vực, cũng như nhất trí xây dựng "đường dây nóng" ba bên, nhằm mục đích thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác an ninh. Theo phân tích của Reuters, chuỗi sáng kiến này là để cải thiện những hạn chế thực tế trong quá trình phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.