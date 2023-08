Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 15/8 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật do Tổng thống Joe Biden chủ trì tại Trại David vào ngày 18/8 tới sẽ là một trang sử mới trong quan hệ đồng minh ba bên.Về ý nghĩa của hội nghị thượng đỉnh lần này, ông Blinken nhấn mạnh hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế được đặt trong mối quan hệ cạnh tranh địa chính trị, do biến đổi khí hậu và chiến tranh Nga-Ukraine. Hội nghị là cơ hội để các nước xác định tầm nhìn chung, đó là một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, mở cửa, thịnh vượng và ổn định.Bộ trưởng Mỹ chỉ ra rằng Hàn Quốc và Nhật Bản là những đồng minh quan trọng của Mỹ không chỉ trong khu vực mà còn xét chung trên toàn thế giới. Việc tăng cường phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật là một vấn đề quan trọng không chỉ với nước Mỹ mà còn với cả khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng của cả khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đẩy mạnh cam kết của Mỹ về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện.Ông Blinken cho biết lãnh đạo ba nước sẽ dành nhiều thời gian để trao đổi về vấn đề an ninh, trong đó có an ninh kinh tế. Dù chưa có nghị sự nào nổi trội hơn hẳn, nhưng ba nước sẽ thực thi những bước đi quyết liệt để tăng cường an ninh.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Mỹ cũng xác nhận rằng ba nước kỳ vọng tại cuộc họp lần này, các bên sẽ đạt được kết quả nhất trí về việc tổ chức định kỳ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật.Liên quan tới vấn đề Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển, ông Blinken cho biết Mỹ hài lòng với kế hoạch của Tokyo, đánh giá kế hoạch này phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).Về vấn đề gỡ bỏ lệnh đóng băng với khoản tiền hàng tỷ USD của Iran tại ngân hàng Hàn Quốc, Bộ trưởng Blinken cho biết Iran chỉ có thể sử dụng khoản tiền này vào mục đích nhân đạo, và chỉ có thể tiếp cận khoản tiền sau khi đã được Bộ Ngoại giao Mỹ kiểm chứng kỹ lưỡng.Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc với Tổng thống Yoon Suk-yeol về sự qua đời của cha Tổng thống là giáo sư danh dự Đại học Yonsei Yoon Ki-jung.