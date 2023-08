Nhà đầu tư Hàn Quốc hướng sự chú ý tới cổ phiếu Việt Nam

Photo : YONHAP News

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Hàn Quốc (KSD) ngày 13/8 cho biết chỉ trong vòng 11 ngày đầu tháng 8, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã mua ròng 9,1 triệu USD cổ phiếu tại Việt Nam, cao gấp hơn 4 lần so với tổng quy mô mua ròng của cả tháng 7 (2,12 triệu USD).Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã bán ròng cổ phiếu tại Việt Nam từ tháng 3 tới tháng 6, sau đó chuyển sang mua ròng từ tháng 7. Xu hướng này được phân tích là bởi việc Chính phủ Việt Nam hạ lãi suất, kéo thị trường chứng khoán tăng điểm, tập trung ở các cổ phiếu bất động sản, thu hút các nhà đầu tư.Ngoài ra còn phải kể tới sự cải thiện kinh doanh của các tập đoàn lớn. Tập đoàn tư nhân số một Việt Nam là VinGroup ghi nhận doanh thu quý II đạt 47.143 tỷ đồng, mức cao kỷ lục.Tính đến ngày 11/8, chỉ số VnIndex (Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) đạt 1.232,21 điểm, tăng 18% so với đầu năm. Đặc biệt trong phiên giao dịch ngày 8/8, chỉ số này đã tăng lên 1.242,23 điểm, mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.Giới chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục tăng điểm, nhưng đồng thời cũng đưa ra lời khuyên rằng các nhà đầu tư cần chú ý về tính biến động trên thị trường. Hiện tại, thị trường chứng khoán đã tăng điểm mạnh so với đầu năm, nên động lực tăng điểm sẽ suy yếu dần vào cuối năm.