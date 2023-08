Bắc Triều Tiên lên án việc Mỹ đề nghị triệu tập cuộc họp Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/8 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc phụ trách các tổ chức quốc tế Kim Son-gyong cùng ngày đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Mỹ đề xuất triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để thảo luận về tình hình nhân quyền Bình Nhưỡng là xâm phạm tàn bạo tới chủ quyền và sự tôn nghiêm của quốc gia này.Thứ trưởng miền Bắc nhấn mạnh hành động của Mỹ vừa lộ rõ bộ mặt thù địch, đối đầu xấu xa của Washington, vừa cho thấy rõ một thực trạng là chức năng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đang bị tê liệt bởi sự cường quyền và lộng hành của Mỹ.Tuyên bố đe dọa rằng Bắc Triều Tiên sẵn sàng đáp trả sự đối đầu về mặt quân sự, chính trị cũng như về tư tưởng của Mỹ, để ngỏ mọi lựa chọn, và đang theo dõi sát sao mọi hành động của Washington.Nước này cảnh báo sẽ đối phó cứng rắn với bất cứ hành vi thù địch nào của Mỹ đe dọa tới sự hòa bình và ổn định của khu vực bán đảo Hàn Quốc và thế giới; bảo vệ tuyệt đối chủ quyền quốc gia và lợi ích của người dân miền Bắc.Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield ngày 10/8 (giờ địa phương) đã gặp gỡ các phóng viên ở trụ sở của Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), cho biết ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp để thảo luận về tình hình đàn áp nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, một vấn đề có liên quan mật thiết tới hòa bình và an ninh quốc tế.