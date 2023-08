Washington nghi ngờ tuyên bố của Bình Nhưỡng về tình hình của binh sĩ Mỹ đào tẩu sang miền Bắc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 16/8 đưa tin cho biết binh sĩ Mỹ Travis King có ý định tị nạn ở Bắc Triều Tiên, một tháng sau khi King đào tẩu sang miền Bắc khi đang tham quan Khu vực an ninh chung hôm 18/7.Theo KCNA, binh sĩ này vượt biên sang Bắc Triều Tiên do bản thân cảm thấy bất mãn vì bị ngược đãi và phân biệt chủng tộc trong thời gian làm việc tại doanh trại quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc.Tuy nhiên, phía Washington đã bác bỏ không thể đặt lòng tin vào Bình Nhưỡng, và nhấn mạnh cần phải giữ thái độ nghi ngờ đối với mọi lời nói mà nước này đưa ra.Nhà Trắng cũng cho biết hiện không thể kiểm chứng công bố của Bắc Triều Tiên, song vẫn sẽ giữ vững lập trường ban đầu là đưa binh nhì King về nước an toàn. Đồng thời, Washington bày tỏ quyết tâm sẽ tìm hiểu tường tận về tình hình của King, cũng như kêu gọi miền Bắc chấp nhận yêu cầu liên lạc.Mặt khác, Chính phủ Mỹ đã thực hiện trừng phạt bằng cách đóng băng tài sản và cấm giao dịch đối với ba doanh nghiệp đến từ Nga, Slovakia, Kazakhstan. Nguyên nhân là vì Ashot Mkrtychev, lãnh đạo của ba doanh nghiệp này, đã đóng vai trò môi giới trong thương vụ giao dịch vũ khí giữa hai nước Nga-Triều, bằng hình thức Bình Nhưỡng gửi vũ khí và đạn dược cho Matxcơva, đổi lại với việc nhận hỗ trợ lương thực từ Nga.Bộ Tài chính Mỹ dự kiến sẽ hợp tác với các nước đồng minh để tiêu diệt tận gốc rễ mạng lưới tài chính bất hợp pháp của miền Bắc, nhằm ngăn chặn nước này giúp đỡ Nga.