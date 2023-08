Tổng thống Yoon Suk-yeol lên đường thăm Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ở bên cạnh linh cữu của cha mình trong suốt ba ngày tang lễ cho tới phút cuối cùng. Cha Tổng thống là giáo sư danh dự Đại học Yonsei Yoon Ki-jung đã từ trần vào ngày 15/8 vừa qua, hưởng thọ 92 tuổi.Sau khi kết thúc tang lễ trong ngày 17/8, Tổng thống tiến hành kiểm tra tình hình chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật, rồi sau đó lên đường thăm Mỹ.Tại cuộc hội đàm thượng đỉnh lần này, lãnh đạo ba nước sẽ trao đổi về phương án đưa quan hệ hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật lên một tầm cao mới, khác hẳn với trước đây.Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo ngày 13/8 vừa qua cho biết, thông qua hội nghị lần này, cơ chế thảo luận Hàn-Mỹ-Nhật sẽ có được tính độc lập rõ ràng hơn như một cơ chế hợp tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Ở lĩnh vực an ninh, lãnh đạo ba nước sẽ thảo luận về việc trao đổi thông tin cảnh báo sớm tên lửa, tập trận chung định kỳ, chia sẻ thông tin an ninh mạng, quân sự. Có thể ba bên sẽ đạt được nhất trí về việc hợp tác kinh tế, như lập hệ thống cảnh báo sớm rủi ro chuỗi cung ứng vật liệu, linh kiện.Đặc biệt, các bên được cho là sẽ nhất trí tổ chức định kỳ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật và hội nghị cấp cao ở lĩnh vực an ninh, ngoại giao; công bố "Nguyên tắc Trại David" đề ra phương châm cơ bản trong hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật.Có khả năng lãnh đạo ba nước sẽ thảo luận về việc thiết lập đường dây nóng cấp thượng đỉnh để trao đổi khi xảy ra tình huống nguy cấp.Tuy nhiên, quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ ý kiến phân tích rằng cơ chế hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật là một cơ chế thảo luận an ninh, quân sự tương tự như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng đây là một phân tích "đi quá đà".Sự hợp tác ba bên còn được cho là nhắm tới Trung Quốc ở lĩnh vực an ninh, kinh tế, nên có thể ba nước sẽ có sự điều tiết nhất định về mức độ thỏa thuận, cách diễn đạt trong quá trình nhóm họp cấp thượng đỉnh lần này.Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ đặt chân tới Mỹ trong ngày 17/8 (giờ địa phương) và tiến hành hội đàm thượng đỉnh với hai người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản tại Trại David (bang Maryland) vào ngày 18/8. Khả năng cao sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh song phương Hàn-Mỹ và Hàn-Nhật riêng bên lề cuộc họp ba bên.