Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố nội dung bảo vệ quyền lợi của giáo viên

Photo : YONHAP News

Trong làn sóng tranh cãi về việc xâm phạm hoạt động giáo dục của người giáo viên sau vụ tự sát của một giáo viên tiểu học ở quận Seocho tại thủ đô Seoul, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 17/8 đã công bố dự thảo thông tư về việc củng cố quyền lợi của giáo viên.Cụ thể, giáo viên tại trường tiểu học và trung học cơ sở có quyền nhắc nhở học sinh nếu sử dụng điện thoại di động trong giờ học với mục đích không liên quan đến giáo dục. Nếu học sinh liên tục tái phạm, giáo viên có thể tạm thời tịch thu điện thoại.Thêm vào đó, để đảm bảo cả quyền được giảng dạy của giáo viên và quyền được học tập của học sinh, giáo viên được phép dùng sức khống chế học sinh cản trở hoặc gây hại đến bạn học, và đuổi học sinh ra khỏi lớp.Tuy nhiên, sau khi khống chế học sinh, giáo viên phải ngay lập tức báo cho hiệu trưởng, sau đó hiệu trưởng có nhiệm vụ phải nhanh chóng thông báo cho người bảo hộ của học sinh đó.Để khắc phục việc giáo viên phải làm việc quá sức do phụ huynh liên tục yêu cầu gặp mặt, tư vấn, Bộ Giáo dục đã đưa ra quy định phụ huynh phải trao đổi trước với giáo viên về thời gian và phương thức tư vấn, giáo viên cũng có quyền từ chối nếu cảm thấy cuộc gặp không phù hợp về giờ giấc hoặc nghiệp vụ.Mặt khác, giáo viên có thể khuyến khích phụ huynh cho con em đi kiểm tra, tư vấn hoặc chữa trị trong trường hợp cần có sự can thiệp của chuyên gia.Đối với trường mầm non, nhà trường có quyền xử lý tạm đình chỉ hoặc đuổi học đối với trẻ em có bố mẹ xâm phạm quyền lợi giáo viên.Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đưa ra một thông tư liên quan đến hoạt động của giáo viên. Theo kế hoạch, thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực sớm nhất là từ ngày 1/9, sau khi hoàn thành công tác chỉnh sửa.Hôm 19/7, Sở Giáo dục thành phố Seoul cho biết giáo viên A (23 tuổi) đã tự sát trong phòng học vào sáng ngày hôm trước. Một số người trong giới giáo dục và cha mẹ học sinh cho biết giáo viên A bị vướng vào khiếu nại của phụ huynh học sinh. Thông qua vụ việc này, việc xóa bỏ các chế độ bất hợp lý và sửa đổi luật lệ trong nghề giáo đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.