Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra tại Trại David (bang Maryland) vào ngày 18/8 (giờ địa phương), Nhà Trắng tỏ ý kỳ vọng vào những thành quả sẽ gặt hái trong cuộc gặp này.Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby ngày 16/8 bày tỏ kỳ vọng cuộc họp thượng đỉnh lần này sẽ mở ra một thời đại hợp tác mới của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật. Theo ông Kirby, các nước sẽ công bố những sáng kiến quan trọng là một phần trong những nỗ lực chung nhằm mang lại lợi ích cho người dân các quốc gia trong khu vực, trong đó có Seoul, Washington và Tokyo. Quan hệ ba bên sẽ được nhảy vọt lên một tầm cao mới.Trong khi đó, Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thuộc NSC Kurt Campbell thì cho biết hội nghị sắp tới sẽ đưa ra nhiều văn kiện, tuyên bố nhằm đẩy mạnh hợp tác ba bên ở ba lĩnh vực là an ninh, công nghệ và giáo dục; nhấn mạnh về việc tuân thủ pháp luật trên vùng biển quốc tế, trong đó có hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, cũng như về việc cần thiết cảnh giác với tình hình Ukraine.Ông Campbell đánh giá trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị này, lãnh đạo hai nước Hàn-Nhật đã có sự hợp tác ấn tượng, dập tắt nhiều mối lo ngại, cống hiến cho các bài toán hợp tác ba bên.Có ý kiến đang phỏng đoán rằng lãnh đạo ba nước Hàn-Mỹ-Nhật sẽ cụ thể hóa các phương án nhằm tổ chức định kỳ Hội nghị thượng đỉnh ba bên, cũng như cuộc họp cấp Bộ trưởng ở lĩnh vực an ninh, ngoại giao.Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng nhấn mạnh việc tăng cường cơ chế hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật không có nghĩa là vô hiệu hóa cơ chế đồng minh song phương Hàn-Mỹ, Mỹ-Nhật, trong đó Mỹ đóng vai trò là trung tâm.