Đoàn Taekwondo Bắc Triều Tiên đặt chân tới Bắc Kinh để chuẩn bị tham dự Giải vô địch Taekwondo thế giới ở Kazakhstan

Photo : KBS News

Vào tối ngày 16/8, đoàn vận động viên Taekwondo của Bắc Triều Tiên đã lên chuyến tàu hỏa đêm xuất phát từ thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh tới thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.Đoàn đã tới Bắc Kinh vào lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 17/8 (giờ địa phương), được canh gác an ninh nghiêm ngặt. Tất cả các vận động viên ở lại trên tàu cho tới khi các hành khách khác đã xuống tàu hết.Đoàn vận động viên dự kiến sẽ bay tiếp từ Bắc Kinh tới Kazakhstan để tham dự Giải vô địch Taekwondo thế giới do Liên đoàn Taekwondo quốc tế (ITF) tổ chức từ 19-26/8. ITF do Bắc Triều Tiên khởi xướng thành lập, vừa nhằm phổ biến môn võ Taekwondo, vừa duy trì quan hệ hữu nghị với các quốc gia thuộc Khối phía Đông cũ.Trước đó, vào trưa ngày 16/8, đoàn vận động viên miền Bắc được cho là đã di chuyển bằng hai chiếc xe buýt qua cầu Hữu nghị Trung-Triều, cây cầu sắt bắt ngang sông Amnok (Áp Lục) nối giữa thành phố Sinuiju của miền Bắc với tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc.Sau 3 năm 7 tháng đóng cửa biên giới phòng dịch COVID-19, đây là lần đầu tiên các vận động viên nước này băng qua biên giới sang quốc gia khác để tham dự một sự kiện thể thao quốc tế.Có thể giao lưu nhân sự Trung-Triều sẽ chính thức sôi nổi trở lại trước khả năng đoàn thể thao miền Bắc sẽ tham gia Á vận hội Hàng Châu vào tháng 9.Mặt khác, báo Tokyo (Nhật Bản) ngày 17/8 dẫn lời một quan chức Bắc Triều Tiên cho biết nhiều khả năng quốc kỳ miền Bắc sẽ được treo tại lễ khai mạc, bế mạc và trên bục nhận huy chương của Giải vô địch Taekwondo thế giới do Liên đoàn Taekwondo quốc tế.Vào tháng 10/2021, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đã cấm treo cờ của Bắc Triều Tiên tại các giải đấu quốc tế, trừ Thế vận hội và Thế vận hội dành cho người khuyết tật, do tổ chức phòng chống doping của nước này không thỏa mãn tiêu chuẩn quốc tế.Nếu quốc kỳ miền Bắc được treo tại Giải vô địch Taekwondo thế giới ở Kazakhstan thì điều này sẽ vi phạm lệnh cấm của WADA, chắc chắn sẽ làm dấy lên sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.