Chế độ giảm thuế xăng dầu được gia hạn thêm hai tháng đến tháng 10

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 16/8 đã mở cuộc họp báo và cho biết sẽ gia hạn ưu đãi giảm thuế xăng dầu thêm hai tháng nữa cho đến tháng 10/2023.Mặc dù biện pháp giảm thuế xăng dầu ban đầu được dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 8, song Chính phủ đã đưa ra quyết định trên nhằm san sẻ gánh nặng của người dân trước tình hình giá dầu quốc tế vẫn tiếp tục leo thang.Hàn Quốc hiện đang thực hiện giảm 25% thuế đối với giá xăng, 37% đối với dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dùng cho ô tô, thông qua chế độ "thuế suất linh hoạt". Theo đó, chi phí xăng dầu mà người tiêu dùng phải trả giảm khoảng 200 won (0,15 USD)/lít.Seoul bắt đầu thực hiện đối sách giảm giá xăng dầu vào tháng 11/2021 và vừa chỉnh sửa tỷ lệ cắt giảm và vừa gia hạn đối sách này đến nay được 5 lần.Tuy nhiên, ngày càng có nhiều e ngại cho rằng Chính phủ sẽ rơi vào tình trạng thiếu nguồn thu thuế. Khoản thu thuế trong nửa đầu năm nay đã giảm 40.000 tỷ won (gần 30 tỷ USD) so với năm ngoái. Trong đó, thuế giao thông, năng lượng và môi trường, bao gồm thuế xăng dầu, giảm 700 tỷ won (khoảng 522 triệu USD) so với năm 2022.Vì lý do này, Chính phủ quyết định chỉ gia hạn chế độ giảm thuế xăng dầu thêm hai tháng và sẽ xem xét việc tiếp tục gia hạn bổ sung hay không sau khi xem xét xu hướng giá dầu quốc tế trong tháng 10. Kết quả phản ánh các khoản giảm thuế vào khoản thu từ thuế năm nay sẽ được công bố vào tháng 9 tới.