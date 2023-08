Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mở lại cuộc họp công khai về nhân quyền Bắc Triều Tiên sau 6 năm

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 17/8 (giờ địa phương) đã mở lại cuộc họp công khai thảo luận về sự nghiêm trọng của tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên sau 6 năm kể từ năm 2017. Cuộc họp lần này do Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản yêu cầu tổ chức, và lại một lần nữa kết thúc mà không có thành quả nào do sự phản đối của Trung Quốc và Nga.Tại đây, Seoul và Washington đã chỉ ra rằng tình hình xâm phạm nhân quyền tại miền Bắc vẫn đang tiếp diễn, cùng với đó là các vụ phát triển vũ khí gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc tế.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook nhấn mạnh việc Hội đồng bảo an nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên quả nhiên sẽ là mối đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế, do hai vấn đề này có mối quan hệ mật thiết. Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cũng nhận định vũ khí miền Bắc được tạo ra từ sự áp bức tàn nhẫn đối với người dân nước này.Trong khi đó, Trung Quốc và Nga lại tiếp tục thể hiện lập trường phản đối, cho rằng việc mang vấn đề nhân quyền của một quốc gia cụ thể ra thảo luận tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là thiếu hợp lý và ngược lại còn làm gia tăng thêm căng thẳng.Phó Đại sứ Nga Dmitry Polyanskiy lên tiếng rằng Washington và các nước đồng minh chỉ đang giả tạo khi đặt ra vấn đề về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Đại diện Trung Quốc là Phó Đại sứ Cảnh Sảng thì kêu gọi các nước phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt và đối thoại với Bình Nhưỡng nếu thực sự quan tâm đến nhân quyền.Tuy nhiên, Bắc Kinh và Matxcơva đã không phản đối việc tổ chức cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, được phân tích là do hai nước này nhận thức được sự đồng cảm của cộng đồng quốc tế về tính nghiêm trọng của vấn đề nhân quyền miền Bắc. Mặt khác, đại diện Bình Nhưỡng đã không tham gia cuộc họp lần này.