Lãnh đạo Mỹ rà soát Trại David lần cuối trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Một ngày trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật, Tổng thống Mỹ Joe Biden chiều ngày 17/8 (giờ địa phương) đã đến địa điểm tổ chức là Trại David để rà soát lần cuối.Trước đó, ông Biden đã kiệm lời khi không chia sẻ gì về mục đích của cuộc gặp thượng đỉnh ba bên cho đến khi có kết quả chính thức.Mặt khác, Bộ Ngoại giao, Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ đã liên tục lên tiếng nhấn mạnh về tầm quan trọng mang tính lịch sử của hội nghị thượng đỉnh lần này.Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder nhận định sự kiện này sẽ là cơ hội đưa mối quan hệ an ninh ba bên lên một tầm cao mới, cũng như đóng góp vào an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Ông Ryder nhấn mạnh việc ba nước tăng cường phối hợp về an ninh là nhằm giữ gìn sự ổn định trong khuôn khổ quy phạm quốc tế, chứ không hề nhắm vào một quốc gia cụ thể nào bao gồm Trung Quốc.Được biết, Trại David là một địa điểm mang tính lịch sử đã từng diễn ra các cuộc thảo luận quan trọng. Điển hình là cuộc trao đổi về kế hoạch đổ bộ Normandy trong Thế chiến II, hay chuyến thăm của Tổng bí thư Liên Xô trong thời Chiến tranh lạnh, và lần chỉnh sửa cuối cùng Hiệp định Trại David, hay còn được biết là hiệp ước hòa bình giữa Ai Cập và Israel vào những năm 1970.