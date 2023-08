Tổng thống Hàn Quốc chuẩn bị dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Chuyên cơ Không quân số 1 chở Tổng thống Yoon Suk-yeol và đoàn tháp tùng đã tới sân bay căn cứ Không quân Andrews (bang Maryland), gần Washington, vào lúc 6 giờ 40 phút tối ngày 17/8 (giờ địa phương).Sau khi cùng đội ngũ cố vấn kiểm tra lần cuối về tình hình chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật, Tổng thống Yoon Suk-yeol di chuyển tiếp tới Trại David, nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ và cũng là địa điểm tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần này vào ngày 18/8.Sau hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo ba nước dự kiến sẽ cùng dùng tiệc trưa, rồi sau đó tổ chức họp báo chung công bố kết quả hội nghị.Dự kiến các bên sẽ thông qua hai văn kiện là "Tinh thần Trại David" (Spirit of Camp David) có nội dung về việc đẩy mạnh toàn diện hợp tác ba bên lên một tầm cao mới; và "Nguyên tắc Trại David" (Camp David Principles) gồm hướng dẫn cơ bản về hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật.Trong văn kiện "Tinh thần Trại David" sẽ đề cập tới các nội dung là tầm nhìn chung Hàn-Mỹ-Nhật, thiết lập cơ chế thảo luận cụ thể, về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đảo quốc Thái Bình Dương, các mối đe dọa trong khu vực, răn đe mở rộng cho Ukraine và tập trận chung, hợp tác kinh tế và an ninh kinh tế.Trong văn kiện "Nguyên tắc Trại David" sẽ nêu ra phương hướng mở rộng phạm vi hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trên nền tảng giá trị và chuẩn mực chung.Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trong thời gian qua đặt trọng tâm vào sự phối hợp trong khu vực bán đảo Hàn Quốc, đối phó với uy hiếp từ Bắc Triều Tiên, nhưng từ nay sẽ được phát triển thành một cơ chế hợp tác toàn khu vực, đóng góp vào việc xây dựng một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng.Dự kiến lãnh đạo Hàn Quốc sẽ hội đàm riêng với Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản bên lề cuộc họp ba bên. Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết vấn đề Tokyo xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima ra biển không phải là một nghị sự chính thức tại cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương Hàn-Nhật.