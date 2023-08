Cứ 10 người Hàn Quốc thì có 3 người phản đối thống nhất hai miền Nam-Bắc

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu Hòa bình và thống nhất thuộc Đại học quốc gia Seoul ngày 17/8 đã công bố kết quả khảo sát nhận thức của người dân Hàn Quốc về thống nhất hai miền Nam-Bắc trong năm 2023, cho thấy có 29,8% người dân trả lời cảm thấy "không cần thiết phải thống nhất", đạt mức cao nhất kể từ sau khi bắt đầu khảo sát từ năm 2007. Tỷ lệ trả lời "cần phải thống nhất" là 43,8%, thấp nhất từ trước đến nay.Xét theo độ tuổi, số người cho rằng "không cần thiết phải thống nhất" trong độ tuổi 20 là 41,3%, cho thấy đa số giới trẻ có cái nhìn tiêu cực về việc thống nhất. Nếu mở rộng ra thành "thế hệ MZ" (những người sinh từ năm 1985-2004), thì chỉ có 30,6% cảm thấy "cần phải thống nhất". Xu hướng mong muốn thống nhất giảm dần càng được thể hiện rõ hơn nữa khi mà có 36% người trả lời "hài lòng với hiện tại".Về thời điểm có thể thống nhất, số người trả lời "mất trên 30 năm" và "bất khả thi" lần lượt chiếm 30,2% và 33,3%, là mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ người có cảm giác gần gũi với người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục là 19%.Lý do được phân tích là mối quan hệ Hàn-Mỹ-Nhật đang ngày càng được thắt chặt, trong khi nhận thức về Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga thì đang ngày càng đi xuống.Mặt khác, số người hài lòng về chính sách đối với miền Bắc của Chính phủ Hàn Quốc tăng từ 45,4% trong năm ngoái lên 53,8%. Trong đó, cả hai phe bảo thủ và tiến bộ đều có xu hướng tăng, lần lượt từ 58,3% lên 69,3% và từ 41,3% lên 44,1%.Trong phần khảo sát về các quốc gia láng giềng, mức độ thiện cảm với Mỹ ghi nhận kỷ lục cao nhất từ trước đến nay là 81,5%, thiện cảm với Nhật Bản cũng tăng nhẹ so với năm ngoái lên 8% nhờ những nỗ lực cải thiện mối quan hệ Hàn-Nhật.Có 45,8% người có cảm thấy bị đe dọa bởi miền Bắc, là tỷ lệ cao nhất, nhận thức tương tự về Trung Quốc là 36,8%.Về hình thức trang bị hạt nhân thích hợp với Hàn Quốc, 49,3% người trả lời "tự phát triển vũ khí hạt nhân", 23,6% người chọn "bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tại Hàn Quốc". Ngược lại, có 17,8% phản đối sở hữu vũ khí hạt nhân.Cuộc khảo sát trên do cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc là Viện Gallup tiến hành bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp 1.200 người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên từ ngày 4-27/7, có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ± 2,8%.