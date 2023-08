Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/8 đã công bố bắt đầu tiến hành cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) từ cùng ngày cho đến ngày 31/8, thực hiện theo kịch bản phản ánh năng lực vũ khí hạt nhân, tên lửa đang ngày càng nghiêm trọng của Bắc Triều Tiên và tình hình an ninh xảy ra nhiều biến động gần đây.Một quan chức của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh cuộc tập trận này mang mục đích nâng cao năng lực ứng phó của liên quân Hàn-Mỹ và năng lực thực hiện chiến tranh toàn diện trên bán đảo Hàn Quốc.Liên quân hai nước sẽ có khoảng 30 cuộc diễn tập cơ động ngoài trời chung, tăng hơn gấp đôi sau khi bị cắt giảm từ sau năm 2019 là 13 cuộc, bao gồm tập trận đổ bộ chung.Ngoài ra, Seoul và Washington đã sửa đổi toàn diện kịch bản tập trận kể từ lần này, giả thiết trường hợp chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thay vì chỉ đơn thuần tập trung vào các màn khiêu khích cục bộ của miền Bắc như trước đây.Thêm vào đó, cuộc tập trận UFS cuối tháng 8 cũng lần đầu tiên huấn luyện ứng phó đối với tình huống Bình Nhưỡng tung tin giả khi có chiến tranh hoặc xảy ra biến cố, còn gọi là "chiến tranh nhận thức" (cognitive warfare).Đặc biệt, Lực lượng không gian Mỹ cũng lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận chung Lá chắn tự do Ulchi. Các quốc gia góp mặt lần này là Australia, Canada, Pháp, Anh, Thái Lan. Hội đồng Giám sát các nước Trung lập (NNSC) dự kiến sẽ xác nhận quá trình thực hiện tập trận dựa theo Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953).Có ý kiến phỏng đoán rằng Washington sẽ điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B cho cuộc tập trận này.