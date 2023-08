Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc giảm 16,5% trong 20 ngày đầu tháng 8

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21/8 công bố kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng 8/2023 đạt 27,86 tỷ USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Số ngày làm việc trong thời gian này là 14,5 ngày, ít hơn năm trước một ngày. Xét theo đó thì kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày giảm 10,7%.Xét theo ngành nghề, xuất khẩu xe ô tô và tàu thuyền tăng lần lượt là 20,2% và 54,9%, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chíp bán dẫn giảm mạnh 24,7%. Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Hong Kong tăng 36,1%, nhưng sang Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) giảm lần lượt là 27,5%, 7,2% và 7,1%.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu trong cùng kỳ là 31,42 tỷ USD, giảm 27,9%. Trong đó, các mặt hàng nhập khẩu chủ chốt đều giảm, như dầu thô giảm 37,4%, chíp bán dẫn giảm 25,1%, xe ô tô giảm 46,3%. Nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 22,1%, Mỹ giảm 35,8%, Liên minh châu Âu, Nhật Bản giảm lần lượt là 20,7% và 23,7%.Cán cân thương mại trong 20 ngày đầu tháng 8 thâm hụt 3,57 tỷ USD. Quy mô thâm hụt giảm so với cùng kỳ năm trước là 10,22 tỷ USD, song lại tăng so với tháng 7 là 1,35 tỷ USD.Mức thâm hụt lũy kế của cán cân thương mại từ đầu năm đến nay là 28,44 tỷ USD.