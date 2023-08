Phản ứng của chính giới về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra vào ngày 18/8 (giờ địa phương) tại trại David (Mỹ) đã củng cố vững chắc hơn nữa quan hệ ba bên, mở ra một chương mới cho bước nhảy vọt tiếp theo của Seoul.Trong bài bình luận ngày 19/8, phát ngôn viên đảng cầm quyền Kang Min-kook đánh giá ngày 18/8 sẽ trở thành một ngày mang ý nghĩa lịch sử, khi lãnh đạo ba nước thể hiện quyết tâm vững chắc trong việc thiết lập và xúc tiến nền tảng chế độ cho cơ chế hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật. Chính những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tạo ra thành quả mang tính bước ngoặt ngày hôm nay.Điều ý nghĩa hơn cả là ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã nhất trí chia sẻ thông tin và đối phó chung với mọi mối uy hiếp có thể ảnh hưởng tới lợi ích chung và an ninh của ba nước, cho thấy cả Seoul, Washington và Tokyo đều đồng tình về mối quan hệ không thể tách rời trong vấn đề an nguy quốc gia.Các nội dung nhất trí khác như "hỗ trợ tái thiết Ukraine", "tăng cường cấm vận với Nga", "phản đối mạnh mẽ ý đồ đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh" đều đáp ứng yêu cầu thời đại, vì hòa bình và sự ổn định của khu vực Đông Bắc Á.Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì chỉ trích rằng Tổng thống Yoon Suk-yeol đang bỏ bê mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ "lành lặn" để thiết lập mối quan hệ đồng minh "bán quân sự" với Nhật Bản, điều này không hề mang lại lợi ích gì cho quốc gia.Phát ngôn viên Kwon Chil-seung của đảng này trong buổi họp báo ngày 19/8 tại Quốc hội chỉ ra rằng "Cam kết tham vấn Hàn-Mỹ-Nhật" được thông qua trong hội nghị thượng đỉnh vừa rồi đặt ra nghĩa vụ tham vấn ba bên khi xảy ra tình huống nguy cấp tại ba nước, cũng như tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nội dung này trên thực tế mang ý nghĩa lập ra một cơ chế an ninh ba bên trong đó có Nhật Bản ở cấp độ "bán quân sự".Phát ngôn viên đảng đối lập cho rằng Chính phủ phải giải thích một cách chính xác mối quan hệ đồng minh "bán quân sự" với Nhật Bản sẽ mang lại lợi ích gì cho Hàn Quốc. Việc tham gia vào cơ chế an ninh sẽ làm gia tăng gánh nặng cho người dân, khi Tokyo xảy ra khủng hoảng thì Seoul cũng sẽ phải huy động nguồn lực quân sự của mình, điều này có thể làm tổn hại tới "tính tự quyết chiến lược" của quân đội Hàn Quốc.