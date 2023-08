Thủ tướng Nhật Bản hạn chế đề cập đến thời gian xả nước thải nhiễm xạ

Photo : YONHAP News

Trước thềm vụ xả nước thải nhiễm xạ ra biển, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 20/8 đã lần đầu tiên đến thị sát các thiết bị xả nước, bao gồm thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS) có chức năng lọc nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.Phát biểu với các phóng viên tại đây, Thủ tướng Kishida đã kiệm lời về thời điểm xả nước cụ thể, do toàn bộ các ban ngành Chính phủ còn phải xem xét các biện pháp đảm bảo an toàn và tình hình ứng phó với các tin đồn liên quan đến vụ xả nước.Lãnh đạo Tokyo cũng bày tỏ mong muốn gặp gỡ Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã ngư nghiệp toàn quốc Sakamoto Masanobu, cũng như các ngư dân vào ngày 21/8, song vẫn chưa có quyết định chính thức do Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nishimura Yasutoshi còn đang trong quá trình điều chỉnh lịch trình. Nếu cuộc gặp thực sự diễn ra, khả năng cao các quan chức Chính phủ Nhật Bản sẽ giải thích về tính an toàn của kế hoạch xả nước thải đến các ngư dân đang có lập trường phản đối.Sau chuyến thị sát và cuộc gặp, Thủ tướng Kishida dự kiến sẽ mở cuộc họp Nội các trong ngày 22/8 để đưa ra quyết định về thời gian bắt đầu xả nước thải.Theo Hãng tin Kyodo (Nhật Bản), Tokyo đang xem xét thời gian xả nước là hạ tuần tháng 8. Tờ báo Sankei cũng đưa tin tương tự, cho biết Chính phủ đang điều chỉnh lịch trình xả nước thải từ cuối tháng 8, xét theo việc nhiều ngư dân tỉnh Fukushima phản đối xả nước vào tháng 9 là mùa đánh cá bằng lưới kéo đáy.