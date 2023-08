Chủ tịch Kim Jong-un thị sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Các hãng tin Bắc Triều Tiên ngày 21/8 đã đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược của Đội tàu nổi số 2 thuộc hạm đội Donghae (Đông Hải).Ông Kim đã đích thân cầm máy điện đàm, leo lên tàu cảnh vệ và theo dõi vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược.Theo truyền thông miền Bắc, cuộc tập trận này mang mục đích tái khẳng định kỹ năng chiến đấu của tàu và tính năng của hệ thống tên lửa, giúp lực lượng Hải quân thuần thục công tác thực hiện nhiệm vụ trong môi trường thực tiễn. Báo chí nước này cũng đánh giá sự hoàn hảo trong năng lực công kích của tên lửa khi đã nhanh chóng đáp trúng mục tiêu không sai một ly nào.Lãnh đạo miền Bắc đã nhấn mạnh lực lượng Hải quân cần phải nâng cao triệt để năng lực chiến đấu và tăng tốc trong việc hiện đại hóa thiết bị vũ trang.Liên quan đến tin tức này, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhận định Bình Nhưỡng đã phóng đại và cho biết có nhiều điểm sai sự thật. Cụ thể là tên lửa trong vụ phóng này không phải tên lửa hành trình chiến lược có gắn hạt nhân, và cũng không nhắm trúng điểm mục tiêu như báo chí miền Bắc đưa tin.Theo Hội đồng tham mưu trưởng, Seoul và Washington đã phát hiện ra dấu hiệu Bình Nhưỡng chuẩn bị cho vụ tập trận phóng tên lửa từ trước, và đã tiến hành theo dõi theo thời gian thực. Cơ quan này còn cho biết sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó một cách áp đảo trước bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Bắc Triều Tiên.Có phân tích cho rằng việc Chủ tịch Kim đích thân thị sát vụ huấn luyện phóng tên lửa là do quân đội Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) từ ngày 21/8.Cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi sẽ bao gồm 30 cuộc diễn tập cơ động ngoài trời chung, tăng hơn gấp đôi sau khi bị cắt giảm từ sau năm 2019 là 13 cuộc, bao gồm tập trận đổ bộ chung. Kịch bản tập trận cũng đã phản ánh sự khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa đang ngày càng nghiêm trọng của miền Bắc, cũng như tình hình chiến tranh Nga-Ukraine gần đây.Đặc biệt, đây cũng là cuộc tập trận đầu tiên có sự tham gia của Lực lượng không gian Mỹ. Phía Washington có thể sẽ điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B cho cuộc tập trận UFS này.