Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các vào ngày 21/8, một ngày sau khi về nước từ chuyến công du Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã trình bày về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật, đánh giá hội nghị đã mở ra một thời đại mới cho hợp tác ba bên.Tổng thống nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại trại David (bang Maryland, Mỹ) ngày 18/8 đã thể chế hóa và củng cố cơ chế hợp tác toàn diện giữa ba nước.Sau hội nghị, hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật đã chuyển từ một cơ chế phối hợp trong khu vực bán đảo Hàn Quốc thành một cơ chế tham vấn ba bên tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đặc biệt, Tổng thống đánh giá hội nghị lần này góp phần giảm bớt rủi ro Bắc Triều Tiên khiêu khích, củng cố vững chắc an ninh cho Hàn Quốc. Nếu nguy cơ khiêu khích, uy hiếp từ miền Bắc càng lớn thì cơ chế ra quyết định trong hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật sẽ càng được củng cố hơn.Ngoài ra, Tổng thống cũng so sánh cơ chế tham vấn Hàn-Mỹ-Nhật với AUKUS (Australia, Anh, Mỹ) hay QUAD (Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia), những cơ chế khu vực khác do Mỹ khởi xướng mang tính chất kiềm chế Trung Quốc.Ông Yoon cũng giải thích rằng việc nâng cấp hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật thành một cơ chế tham vấn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương không mang tính chất bài trừ hay thù địch với một quốc gia cụ thể nào. Việc theo đuổi hợp tác ba bên và lợi ích chung là một vấn đề mang tính phổ quát và công bằng, không chỉ đối với riêng ba nước.Tổng thống còn chỉ ra rằng hợp tác kinh tế Hàn-Mỹ-Nhật sẽ mang lại lợi ích rõ rệt như mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Hàn Quốc, tăng cường năng lực hồi phục chuỗi cung ứng.Mặt khác, Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng ngày đã trực tiếp trình bày về mục đích của cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi của liên quân Hàn-Mỹ hay tập trận đối phó với các tình huống nguy cấp quốc gia, được triển khai từ ngày 21/8.Tổng thống nhấn mạnh cuộc tập trận này sẽ góp phần nâng cao năng lực đối phó của các cơ quan Nhà nước, quân đội và khối dân sự trước mối đe dọa hạt nhân và nguy cơ chiến tranh tâm lý từ Bắc Triều Tiên.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng chỉ thị về việc rà soát năng lực đối phó quốc gia, như hệ thống cảnh báo hạt nhân, phổ biến với người dân về hướng dẫn hành động khi xảy ra tình huống nguy cấp.