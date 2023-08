Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hạ tiếp 0,1% lãi suất cơ bản

Photo : YONHAP News

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 21/8 công bố quyết định hạ 0,1% lãi suất cho vay ưu đãi kỳ hạn một năm (tương đương lãi suất cơ bản), xuống còn 3,45%/năm. Tuy nhiên, Ngân hàng này vẫn duy trì lãi suất cho vay ưu đãi kỳ hạn 5 năm là 4,2%.Quyết định hạ lãi suất cơ bản lần này của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc diễn ra chỉ hai tháng sau đợt hạ lãi suất gần đây nhất vào tháng 6. Nếu so với dự báo từ thị trường là 0,15% thì mức giảm 0,1% cho thấy thái độ thận trọng của ngân hàng.Việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hạ tiếp lãi suất cơ bản chỉ sau hai tháng được phân tích là nhằm đối phó tích cực trước những ý kiến lo ngại nền kinh tế Trung Quốc giảm phát, và khủng hoảng vỡ nợ của các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp tài chính nước này. Việc hạ lãi suất là nhằm cung cấp thanh khoản chi thị trường, kích thích kinh tế.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc đã lập ra "Ban giám sát tình hình kinh tế Trung Quốc" trực thuộc Vụ Chính sách Kinh tế, Bộ Kế hoạch và tài chính. Trong đó, Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ đóng vai trò là tháp điều khiển, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan như Ngân hàng trung ương (BOK), Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Ủy ban Giám sát tài chính (FSC), Cơ quan Giám sát tài chính (FSS), Trung tâm tài chính quốc tế (KCIF), để theo dõi tình hình 24/24 giờ.Ngoài ra, Chính phủ cũng dự kiến tập trung rà soát rủi ro từ Trung Quốc thông qua Nhóm chuyên trách đối phó với tình hình kinh tế khẩn cấp do Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Bang Ki-sun đứng đầu, họp hai lần một tuần.Một quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết do kinh tế Hàn Quốc phản ứng hết sức nhạy cảm trước tác động từ Trung Quốc, nên Chính phủ đang nâng cao mức độ giám sát, đặt trọng tâm vào các lĩnh vực liên quan.Công ty phát triển bất động sản "Bích Quế Viên" (tên tiếng Anh: Country Garden) của Trung Quốc hiện đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Một tập đoàn phát triển bất động sản khác là Hằng Đại (tên tiếng Anh: Evergrande) cũng đã đệ trình đơn xin bảo hộ phá sản lên Tòa án phá sản Manhattan của Mỹ.