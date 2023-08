Nhật Bản bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ ra biển từ ngày 24/8

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp Nội các hôm 21/8, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ đã được lọc bằng thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS) từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển từ ngày 24/8, nếu không có vấn đề gì về điều kiện khí hậu.Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết ông tin chắc rằng dựa trên căn cứ khoa học của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Nhật Bản đã nhận được sự ủng hộ và hiểu biết của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông cũng cam kết Chính phủ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng các đối sách về những thiệt hại xuất phát từ nhiều tin đồn không chính xác của ngư dân về vấn đề này.Theo đó, cơ quan quản lý nhà máy nguyên tử Fukushima là Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) sẽ xả nước thông qua đường ống ngầm dưới biển sau khi đã pha loãng nước thải nhiễm xạ với nước biển.Tính đến tháng 6/2023, lượng nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima là 1,34 triệu tấn, dự kiến sẽ được xả liên tục ra biển trong vòng khoảng 30 năm.Như vậy, Tokyo sẽ chính thức bắt đầu xả nước sau 12 năm kể từ tai nạn phát nổ nhà máy điện do trận động đất và sóng thần miền Đông nước Nhật vào năm 2011, và 2 năm 4 tháng kể từ khi Chính phủ cựu Thủ tướng Suga Yoshihide đưa ra quyết định về kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển vào tháng 4/2021.Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn còn vấp phải sự phản đối từ ngư dân nước mình và các nước láng giềng như Trung Quốc. Do đó, nếu Chính phủ Nhật Bản không thể đưa ra một đối sách ngăn chặn ô nhiễm nguồn nước biển, thì khó có thể đoán được liệu kế hoạch xả nước có diễn ra thuận lợi hay không.Về phần mình, Phó Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Hàn Quốc Park Ku-yeon trong buổi họp báo chiều ngày 22/8 đã tái nhấn mạnh Seoul không hề tán thành hay ủng hộ kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ của Tokyo, mặc dù kế hoạch này được đánh giá là không có vấn đề về mặt khoa học kỹ thuật dựa theo những thông tin Tokyo cung cấp.Ông Park cho biết sẽ yêu cầu Chính phủ Nhật Bản ngừng xả nước ngay lập tức, nếu có nhận định là công đoạn xả nước thải trên thực tế khác với kế hoạch đã công bố hoặc gây nguy hại đến sự an toàn và sức khỏe của người dân Hàn Quốc.