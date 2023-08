Khoản vay thế chấp mua nhà của hộ gia đình Hàn Quốc cuối quý II đạt mức cao kỷ lục là hơn 770 tỷ USD

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/8 cho biết tính đến cuối tháng 6, dư nợ tín dụng hộ gia đình là 1.862.800 tỷ won (1.392 tỷ USD), tăng 9.500 tỷ won (7,1 tỷ USD) so với quý I, trở lại đà tăng sau khi giảm trong quý IV năm ngoái và quý I năm nay.Dư nợ tín dụng hộ gia đình là tổng số tiền mà hộ gia đình vay từ các công ty tài chính như ngân hàng, cộng thêm cả số tiền mua hàng qua thẻ tín dụng chưa quyết toán.Nếu trừ đi khoản tiêu xài qua thẻ tín dụng chưa quyết toán, thì khoản nợ trên mỗi hộ gia đình là 1.748.900 tỷ won (1.306 tỷ USD), tăng 10.100 tỷ won (7,45 tỷ USD) so với quý I.Đặc biệt, khoản vay thế chấp mua nhà đạt mức cao kỷ lục là hơn 1.031.000 tỷ won (770,3 tỷ USD), tăng hơn 14.000 tỷ won (10,46 tỷ USD) so với quý trước, mức tăng lớn nhất kể từ sau quý III năm 2021 khi lãi suất cơ bản ở mức 0%.Trong khi đó, các khoản vay khác, bao gồm vay tín dụng lại giảm 4.000 tỷ won (2,99 tỷ USD), liên tục đà giảm trong 7 quý.BOK giải thích lý do là vì kỳ vọng về sự cải thiện của thị trường bất động sản đã dẫn tới việc nhu cầu vay nợ của hộ gia đình tăng, đặc biệt là vay thế chấp mua nhà.Một số ảnh hưởng khác gồm có việc Chính phủ Hàn Quốc đã cải thiện một số quy chế về bất động sản vào đầu năm nay, Tổng công ty tài chính nhà ở (HF) cho ra mắt "Khoản vay đặc biệt xây dựng tổ ấm", một số ngân hàng cung cấp khoản vay thế chấp mua nhà có thời hạn 50 năm.Ngoài ra, Ngân hàng trung ương nhận định khó có thể dự đoán về triển vọng quý III, song mức tăng của khoản vay thế chấp mua nhà tháng 7 đã vượt qua tháng 6. Theo đó, chính sách của Chính phủ cũng hiện đang có nhiều thay đổi.