Quan hệ liên Triều Chủ tịch Kim Jong-un khiển trách gay gắt Thủ tướng Kim Tok-hun

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/8 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một ngày trước đã thị sát tình hình khắc phục thiệt hại tại khu vực bãi triều Ansok, thuộc quản lý của Tổng công ty cải tạo bãi triều tỉnh Nam Pyongan. Khu vực này đã bị nước mặn xâm lấn, khi đê kè bị nước biển phá hủy do thiếu sót trong quá trình thi công lắp đặt kết cấu thoát nước cho đê.



Tại đây, Chủ tịch Kim Jong-un đã khiển trách gay gắt Thủ tướng Kim Tok-hun. Ông Kim chỉ ra rằng trong vòng vài năm trở lại đây, kỷ luật ở lĩnh vực hành chính, kinh tế của Nội các Thủ tướng Kim Tok-hun ngày càng rối ren nghiêm trọng, các dự án kinh tế quốc gia bị tiêu tan bởi chính thái độ làm việc lười nhác, vô trách nhiệm.



Chủ tịch Kim cho biết Thủ tướng Kim Tok-hun đã báo cáo rằng diện tích lúa canh tác ở bãi triều Ansok là thuộc đất của quân đội, không bao gồm trong kế hoạch sản xuất lương thực quốc gia năm nay; qua đó nhằm đẩy trách nhiệm khắc phục thiệt hại cho phía quân đội. Đây là một hành động không hề tương xứng với cương vị Thủ tướng, người lãnh đạo kinh tế đất nước. Lãnh đạo miền Bắc lấy làm tiếc về cách suy nghĩ và hành động thiếu trách nhiệm với đời sống nhân dân của Thủ tướng Kim, để ngỏ khả năng sẽ có điều chỉnh nhân sự.



Chủ tịch Kim Jong-un cũng ra chỉ thị phải truy cứu trách nhiệm và xử phạt nghiêm minh cả trên phương diện đảng và pháp luật đối với những cơ quan, cá nhân không đáp ứng lời kêu gọi của đảng, không hoàn thành trách nhiệm được giao.



Về nội dung trên, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong buổi họp báo ngày 22/8 phân tích nhà lãnh đạo miền Bắc đang quy kết thiệt hại do mưa bão là vì yếu tố con người, xuất phát từ sự vô trách nhiệm của Nội các Thủ tướng Kim Tok-hun. Qua đó, ông Kim đang đổ lỗi cho Nội các về tình hình kinh tế khó khăn hiện tại, vốn do lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế đối với hành vi phát triển hạt nhân và những chính sách sai lầm của nước này như đóng cửa biên giới nhằm phòng dịch COVID-19.