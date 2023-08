Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 8 quay đầu giảm sau 6 tháng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/8 công bố chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 8 đạt 103,1 điểm, giảm 0,1 điểm so với một tháng trước, giảm nhẹ sau 6 tháng.Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính từ 6 chỉ số chính trong chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), lấy mức chuẩn 100 điểm là bình quân dài dạn (tháng 1/2003 đến tháng 1/2022), nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa tâm lý tiêu dùng lạc quan, nếu thấp hơn 100 điểm nghĩa là tâm lý tiêu dùng bi quan.BOK cho biết chỉ số tâm lý tiêu dùng đã đạt trên 100 điểm ba tháng liên tiếp, nhưng xu hướng tăng đang có chiều hướng chững lại sau 6 tháng, được phân tích là bởi giá cả vẫn đang tăng ở mức cao, kỳ vọng về sự cải thiện xuất khẩu sụt giảm.Trong số các hạng mục, chỉ số CSI về triển vọng giá tiêu dùng đạt 147 điểm, tăng 3 điểm so với tháng trước. Điều này là do dù giá tiêu dùng đang tăng chậm lại, nhưng giá các mặt hàng thực phẩm chế biến, dịch vụ ăn uống vẫn duy trì mức tăng cao. Thêm vào đó giá dầu quốc tế và giá nông sản gần đây đang tiếp tục tăng, nhiều loại phí công cộng như điện, nước, gas tăng vào nửa cuối năm.Nhận thức giá tiêu dùng, thể hiện nhận định của người tiêu dùng về sự tăng giá tiêu dùng trong vòng một năm qua, đạt 4,2%, giảm 0,1%. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, tức triển vọng tăng giá trong vòng một năm tới, đạt 3,3%, tương tự tháng trước. Các yếu tố được cho là có thể tác động tới giá tiêu dùng trong vòng một năm tới gồm các loại phí công cộng (66,2%), giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản (41,5%), chế phẩm dầu mỏ (34,8%).Chỉ số đánh giá tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế trong thời gian tới lần lượt đạt 72 điểm và 80 điểm, giảm lần lượt 3 điểm và 4 điểm. Chỉ số triển vọng lãi suất đạt 118 điểm, tăng 6 điểm; triển vọng giá nhà đạt 107 điểm, tăng 5 điểm. Chỉ số triển vọng tình hình sinh hoạt và triển vọng thu nhập hộ gia đình đạt lần lượt 95 và 100 điểm, cùng tăng 1 điểm so với tháng 7.