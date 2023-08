Số hộ gia đình một thành viên tại Hàn Quốc xấp xỉ 10 triệu hộ

Photo : KBS News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 22/8 đã công bố báo cáo thống kê hàng năm, theo đó dân số đăng ký chứng minh thư tính đến ngày 31/12/2022 là 51.439.038 người, tổng số hộ gia đình là 23.705.814 hộ.Trong đó, số hộ gia đình một thành viên là 9.724.256 hộ. Tỷ trọng hộ gia đình một thành viên là 41%, tăng 0,7% so với một năm trước. Con số này lần đầu tiên vượt ngưỡng 40% vào cuối năm 2021 với 40,3% (9.461.695 hộ).Xét theo độ tuổi, số người trên 70 tuổi sống một mình chiếm vị trí cao nhất với 19,1% (1.855.150 hộ), theo sau đó là người trong độ tuổi 60 với 18,1% (1.758.095 hộ). Độ tuổi 50 có 1.616.451 hộ. Nếu cộng cả ba nhóm tuổi lại với nhau thì số hộ gia đình một thành viên từ 50 tuổi trở lên đạt ngưỡng quá bán (5.230.000 hộ). Trong khi đó, hộ gia đình một thành viên trong độ tuổi 30 là 1.634.274 hộ, độ tuổi 20 là 1.521.514 hộ, độ tuổi 40 là 1.297.192 hộ, tương đối ít.Có thể thấy số hộ gia đình một thành viên ở mọi độ tuổi đều tăng. So với năm 2021, tỷ lệ tăng của nhóm tuổi 20 là 2,7%, nhóm tuổi 30 là 3,8%, nhóm tuổi 60 là 4,3%, nhóm tuổi 70 là 5,4%.Tổng tỷ trọng của hộ gia đình một thành viên và hai thành viên là 65,2%, tăng 0,1% so với một năm trước, liên tục đà tăng trong 10 năm qua. Hộ gia đình trên ba thành viên chiếm 34,7%.Mặt khác, dân số theo đăng ký chứng minh thư giảm 0,39% so với năm 2021, liên tục tụt dốc trong ba năm qua, kể từ sau khi giảm xuống 51.829.023 người vào cuối năm 2020.Trong tình hình dân số già hóa, độ tuổi trung bình tại Hàn Quốc tính đến cuối năm 2022 là 44,2 tuổi, tăng 0,5 tuổi so với năm 2021 (43,7 tuổi). Chênh lệch độ tuổi trung bình của nữ giới (45,3 tuổi) và nam giới (43,1 tuổi) là 2,2 tuổi. Độ tuổi có đông dân số nhất là 51 tuổi (sinh năm 1971) với 930.000 người.