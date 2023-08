Mỹ tiếp tục gia hạn lệnh cấm du lịch Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/8 (giờ địa phương) cho biết đã tiếp tục gia hạn lệnh cấm du lịch Bắc Triều Tiên đối với công dân Mỹ thêm một năm cho đến ngày 31/8/2024. Đây là lần thứ 6 Washington gia hạn lệnh cấm này.Nguyên nhân gia hạn là ở miền Bắc vẫn còn tồn tại nguy cơ công dân Mỹ bị bắt và giam giữ dài hạn, là mối đe dọa đến sự an toàn của người dân mang quốc tịch Mỹ.Theo đó, từ ngày 1/9/2023 đến 31/8/2024, hộ chiếu công dân Mỹ sẽ không có hiệu lực khi đến Bình Nhưỡng với mục đích du lịch hoặc quá cảnh nếu chưa được phê duyệt.Vào tháng 9/2017, Washington đã lần đầu tiên ban lệnh cấm người dân nước mình sang Bắc Triều Tiên du lịch, sau khi sinh viên người Mỹ Otto Frederick Warmbier bị giam giữ trong suốt 17 tháng rồi được trả về nước trong tình trạng hôn mê, và thậm chí đã qua đời chỉ một tuần sau đó.Sinh viên người Mỹ này tới Bắc Triều Tiên để du lịch, sau đó bị chính quyền miền Bắc bắt giữ do tình nghi ăn trộm một tấm áp phích tuyên truyền chính trị ở khách sạn Yanggakdo, thủ đô Bình Nhưỡng. Vào tháng 3 cùng năm, Warmbier bị tòa án miền Bắc kết tội âm mưu lật đổ thể chế, tuyên án 15 năm tù lao động cải tạo. Ngay sau khi bị tuyên án, Warmbier rơi vào trạng thái hôn mê, mà theo Bình Nhưỡng là do ngộ độc thịt. Tuy nhiên, các bác sĩ Mỹ thì lại phủ nhận lập luận của Bắc Triều Tiên, đồng thời lại phát hiện dấu hiệu bệnh nhân bị dừng chức năng tim phổi, khiến não bị ngừng cung cấp máu và ô-xy. Theo đó, phía gia quyến và Washington cho rằng cái chết của Warmbier là do bị miền Bắc tra tấn, ngược đãi trong thời gian giam giữ.