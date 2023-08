Nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima bắt đầu được xả ra biển từ ngày 24/8

Photo : YONHAP News

Trước thềm thông tin Chính phủ Nhật Bản xác nhận sắp sửa xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển, Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đang hoàn tất chuẩn bị quá trình xả thải. TEPCO cho biết sẽ xả trước 30.000 tấn nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ ngày 24/8 cho đến tháng 3/2024.Hôm 22/8, Tokyo đã mở cuộc họp Nội các với các bộ ngành liên quan và công bố kế hoạch bắt đầu xả nước thải dựa theo điều kiện thời tiết vào ngày 24/8.Được biết, nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hiện đang lưu trữ tổng lượng 1,3 triệu tấn nước thải nhiễm xạ đã được xử lý bởi thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS).Cho đến đêm hôm qua 22/8, TEPCO đã thực hiện pha loãng nước thải nhiễm xạ với tỷ lệ 1 tấn nước thải pha với 1.200 tấn nước biển, do vẫn còn sót lại chất tritium sau quá trình lọc nước.Dự kiến, đợt xả đầu tiên sẽ được thực hiện liên tục trong khoảng 17 ngày sau khi pha loãng 7.800 tấn nước nhiễm xạ đã qua xử lý với nước biển.Sau khi quyết định về thời điểm xả nước được đưa ra, đảng cầm quyền Dân chủ tự do của Nhật Bản thì tỏ ý tán thành, trong khi đảng đối lập thì lại chỉ trích là quyết định "không thể chấp nhận nổi". Tổ chức ngư nghiệp lớn nhất Nhật Bản cũng vẫn giữ nguyên lập trường phản đối kế hoạch của Tokyo, mặc dù đã công nhận về tính an toàn xét theo mặt khoa học của nước thải.Như vậy, Tokyo sẽ chính thức bắt đầu xả nước sau 12 năm kể từ tai nạn phát nổ nhà máy điện do trận động đất và sóng thần miền Đông nước Nhật vào năm 2011, và 2 năm 4 tháng kể từ khi Chính phủ cựu Thủ tướng Suga Yoshihide đưa ra quyết định về kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển vào tháng 4/2021.