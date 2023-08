KDCA dự kiến hạ cấp độ dịch COVID-19 từ cấp 2 xuống cấp 4 vào ngày 31/8

Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jee Young-mee ngày 23/8 cho biết sẽ hạ cấp độ dịch COVID-19 hiện đang được xếp là bệnh truyền nhiễm cấp 2 xuống mức thấp nhất là cấp 4, tương đương với cúm mùa, từ ngày 31/8, sau khi xem xét thời gian chuẩn bị của giới y tế và chính quyền các địa phương.COVID-19 được quy định là bệnh truyền nhiễm cấp độ 1 (cao nhất) vào tháng 1/2020, sau đó hạ xuống cấp độ 2 vào tháng 4/2022.KDCA giải thích lý do là mức độ nguy hiểm của bệnh COVID-19 đối với người khỏe mạnh hiện đã giảm xuống mức tương tự với bệnh cúm mùa, xu hướng tăng số ca mắc vào mùa hè đang chững lại, và năng lực ứng phó y tế cũng đã được cải thiện đáng kể.Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 14/8, KDCA cho biết xu hướng tăng của số ca mắc mới trong tuần thứ hai của tháng 8 đã bắt đầu chững lại, số ca mắc mới chỉ tăng 0,8% so với một tuần trước đó.Theo đó, nếu dịch COVID-19 hạ xuống mức 4, thì chi phí khám chữa bệnh sẽ chuyển sang do người bệnh chi trả. Chính phủ cũng sẽ ngừng chu cấp các khoản hỗ trợ như nghỉ phép có hưởng lương và hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người mắc COVID-19 có thu nhập hộ gia đình ở mức dưới 100% thu nhập trung vị; cũng như tạm dừng việc thống kê số ca nhiễm liên tục trong 3 năm 7 tháng vừa qua.Tuy nhiên, Cơ quan phòng dịch quyết định vẫn tạm thời tiếp tục hỗ trợ một phần chi phí xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 cho nhóm dễ bị lây nhiễm như người già từ 60 tuổi trở lên thông qua bảo hiểm y tế. Thêm vào đó là tạm thời duy trì các điểm xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức khuếch đại gen (PCR) miễn phí tại các cơ sở dễ bị lây nhiễm.Khoản hỗ trợ chi phí thuốc chữa trị và tiêm phòng vắc-xin cũng được giữ nguyên như hiện tại. Quy định bắt buộc đeo khẩu trang vẫn sẽ được duy trì trong một khoảng thời gian tại các cơ sở y tế dễ lây nhiễm.KDCA dự kiến sẽ theo dõi tình hình tái bùng phát của dịch bệnh sau khi hạ xuống cấp 4, và sẽ cân nhắc việc hạ mức cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 từ "cảnh giác" xuống "chú ý".