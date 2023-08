Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 23/8 đã báo cáo lên Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội về các động thái quân sự của Bắc Triều Tiên, như chuẩn bị phóng lại vệ tinh trinh sát quân sự, để đối phó với cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-MỹTheo Bộ Thống nhất, các hãng truyền thông Nhà nước của miền Bắc chỉ trích Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật đã cụ thể hóa ý đồ khiêu khích chiến tranh hạt nhân nhắm vào Bình Nhưỡng, tuyên bố nước này sẽ phóng lại vệ tinh trinh sát quân sự trong khoảng từ ngày 24-31/8.Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ngày 27/7 vừa qua đã có nhiều hoạt động công khai trong lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng (tức ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên - 27/7/1953), tổ chức nhiều sự kiện như lễ duyệt binh, triển lãm vũ khí, thể hiện mối quan hệ khăng khít với Nga và Trung Quốc, đáp trả sự tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Ở lĩnh vực kinh tế, nước này đề ra nhiệm vụ hàng đầu là sản xuất lương thực, và đang tổng huy động nhân lực đối phó với thiệt bại do mưa bão.Gần đây, Bắc Triều Tiên đã đưa đoàn vận động viên vượt qua biên giới Trung-Triều, lần đầu tiên kể từ sau khi đóng cửa biên giới để phòng dịch COVID-19, để tham dự Giải vô địch Taekwondo thế giới do Liên đoàn Taekwondo quốc tế (ITF) tổ chức tại Kazakhstan; hay nối lại đường bay thẳng Bắc Kinh-Bình Nhưỡng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang theo dõi khả năng nước này sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới.Bên cạnh đó, Bộ Thống nhất cũng trình bày về kế hoạch thực hiện các bước đi tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật; tuyên bố sẽ thiết lập môi trường chiến lược để Bắc Triều Tiên phải quay lại đàm phán phi hạt nhân hóa, dựa trên nền tảng là năng lực răn đe tăng cường thông qua hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Ngoài ra, Seoul, Washington và Tokyo sẽ đẩy mạnh hợp tác để thúc đẩy nhân quyền tại miền Bắc, giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc, bắt giam, tù nhân chiến tranh chưa được trao trả.