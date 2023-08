Bắc Triều Tiên phóng lại tên lửa đẩy vũ trụ vào sáng sớm 24/8

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 24/8 cho biết Bắc Triều Tiên vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng cùng ngày đã phóng một vật thể mà theo Bình Nhưỡng cho là tên lửa đẩy vũ trụ, từ khu vực xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan) về phía Nam bán đảo Hàn Quốc, nhưng đã thất bại.Tên lửa này đã bay qua vùng trời khu vực cách đảo Baengnyeong (thành phố Incheon) 33 km về phía Tây, và cả phía Tây đảo Ieo (bãi đá ngầm cách cực Nam đảo Jeju 149 km về phía Tây Nam).Chính phủ Hàn Quốc đã không phát lệnh cảnh báo sau khi đánh giá là tên lửa này không gây ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân.Phía Seoul đã nhận biết dấu hiệu Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng tên lửa này từ trước, nên đã nhanh chóng phát hiện và truy vết từ lúc tên lửa được phóng đi. Hàn Quốc nhận định rằng điểm đáp của tên lửa gần với vị trí mà Bắc Triều Tiên đã công bố.Theo kết quả phân tích chung của liên quân Hàn-Mỹ, vụ phóng tên lửa đẩy lần này được thực hiện bãi phóng mới. Ngoài ra, có nhận định cho rằng Bình Nhưỡng phóng tên lửa đẩy vào sáng sớm để tránh bị hệ thống giám sát của Seoul phát hiện.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh vụ phóng này đã vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cấm sử dụng bất kỳ công nghệ tên lửa đạn đạo.Nếu vật thể này thực sự là tên lửa đẩy vệ tinh trinh sát quân sự theo như lập trường của miền Bắc, thì đây sẽ là vụ phóng trở lại sau 85 ngày kể từ lần phóng vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 được gắn trên tên lửa đẩy vũ trụ kiểu mới Chollima-1 hôm 31/5.Trước màn khiêu khích của Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc dự kiến vẫn sẽ tiếp tục tiến hành cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) đã bắt đầu từ ngày 21/8 và duy trì trạng thái phòng thủ.Hôm 22/8, miền Bắc đã thông báo cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh nhân tạo vào khoảng thời gian từ 0 giờ ngày 24/8 cho đến 0 giờ ngày 31/8, và khoanh vùng ba khu vực nguy hiểm trên biển là hai khu vực thuộc vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc và một khu vực phía Đông Philippines trên Thái Bình Dương.Các thông số kỹ thuật cụ thể vẫn chưa được công bố, song mục tiêu dự đoán của vụ phóng lần này được cho là giống với lần phóng vào cuối tháng 5.