Miền Bắc dự kiến thực hiện vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự thứ ba trong tháng 10

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng ngày 24/8 đã chính thức đưa tin về sự thất bại của vụ phóng vệ tinh trinh sát lần thứ hai mà nước này thực hiện vào sáng sớm cùng ngày.KCNA cho biết Cục phát triển vũ trụ quốc gia miền Bắc đã thực hiện vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 được gắn trên tên lửa đẩy vũ trụ kiểu mới Chollima-1 từ bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây thuộc xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan) vào lúc khoảng 3 giờ 50 sáng cùng ngày.Bình Nhưỡng xác nhận vụ phóng đã thất bại do trục trặc kỹ thuật trong hệ thống phát nổ khẩn cấp khi đang tách tầng ba, mặc dù tầng một và hai đều khởi động bình thường.Theo đó, Cục phát triển vũ trụ quốc gia miền Bắc sẽ sớm đưa ra lời giải thích về lý do xảy ra sự cố. Cơ quan này cũng nhấn mạnh là không có vấn đề gì về hệ thống và chất lượng của động cơ máy, và công bố sẽ thực hiện vụ phóng thứ ba vào tháng 10 sau khi tìm ra nguyên nhân trục trặc và hoàn tất công đoạn chuẩn bị.Hôm 31/5, Bắc Triều Tiên cũng công nhận sự thất bại của vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự vào cùng ngày, giải thích nguyên nhân là do tên lửa đẩy có độ tin cậy và ổn định thấp, đặc tính của nhiên liệu sử dụng cũng không ổn định.Vụ phóng lần này được cho là nhằm chỉnh đốn sự đoàn kết nội bộ trước thềm kỷ niệm 75 năm thành lập chính quyền miền Bắc 9/9, cũng như để phản đối cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) của liên minh Hàn-Mỹ diễn ra từ ngày 21-31/8.