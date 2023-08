Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị chia sẻ kết quả phân tích tên lửa của miền Bắc cho Mỹ và Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/8 đã mở cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) để thảo luận về phương án ứng phó ngay sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đẩy vào sáng sớm cùng ngày.Tại cuộc họp, Ủy ban thường trực NSC chỉ trích vụ phóng này đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cấm sử dụng bất kỳ công nghệ tên lửa đạn đạo. Seoul cũng cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng đang đùn đẩy trách nhiệm cho những quan chức thấp về tình hình kinh tế nghèo đói và khó khăn về dân sinh, trong khi lãng phí tài nguyên quốc gia vào những hành động khiêu khích vô nghĩa.Thêm vào đó, quan chức tham dự cuộc họp cũng nhất trí về việc phải tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật và tích cực phối hợp với cộng đồng quốc tế, để ngăn chặn các hành vi phạm pháp của miền Bắc như bóc lột người lao động, tấn công mạng, buôn lậu qua đường biển, khiến nước này trả giá đắt vì đã liên tục vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Sau khi nhận báo cáo về kết quả cuộc họp, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị phải xúc tiến triệt để bài toán chia sẻ theo thời gian thực thông tin cảnh báo tên lửa, tăng cường hợp tác phòng thủ, tổ chức định kỳ các cuộc tập trận với Mỹ và Nhật Bản, theo như những thỏa thuận mà ba bên đã đưa ra vào hội nghị thượng đỉnh ngày 18/8. Ông Yoon cũng yêu cầu chia sẻ kết quả phân tích tên lửa cho Washington, Tokyo, và phòng thủ chặt chẽ với khả năng có thêm vụ phóng mới.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 24/8 cho biết Bắc Triều Tiên vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng cùng ngày đã phóng một vật thể mà theo Bình Nhưỡng cho là tên lửa đẩy vũ trụ, từ khu vực xã Dongchang (huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan), bay ngang qua không phận phía Tây đảo Ieo và hướng về phía Nam bán đảo Hàn Quốc.