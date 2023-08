Biểu tình trên toàn Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản rút lại kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển

Photo : KBS News

Ở một làng chài nằm ở thành phố Yeosu, tỉnh Nam Jeolla, nếu như thông thường, số cá quân ureok này đã được xuất lồng từ lâu, nhưng hiện vẫn nằm trong các bè cá. Một ngư dân cho biết lượng xe cộ đến chở cá đã giảm hẳn so với trước, chỉ một hai chuyến một ngày thay vì khoảng 20 chuyến như trước đây.Thu nhập của ngư dân Hàn Quốc đã sụt giảm mạnh sau khi Nhật Bản quyết định xả nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Mặc dù đang vào mùa ra khơi đánh bắt cá chim trắng byeongeo nhưng nhiều ngư dân vẫn neo thuyền, chỉ biết nhìn xa xăm ra biển. Một trong số họ chia sẻ không còn sức lực nào để giong thuyền ra khơi, bởi không còn ai, không còn kênh nào mua cá nữa.Các tổ chức ngư dân, tổ chức dân sự trên toàn Hàn Quốc đang tập trung lại để biểu tình lên án kế hoạch xả thải ra biển của Tokyo, kêu gọi Chính phủ Nhật Bản phải dừng ngay kế hoạch này.Trong ngày 23/8, một ngày trước thềm Nhật Bản chính thức xả nước thải nhiễm xạ ra biển, họ đã tập trung biểu tình trước Văn phòng Tổng thống, trụ sở Đại sứ quán Nhật Bản, cho tới các cơ quan hành chính lớn trên toàn quốc và khu vực đảng bộ của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tại địa phương.Tổng thư ký Liên đoàn phong trào môi trường Hàn Quốc Kim Choon-y nhấn mạnh nước thải nhiễm xạ của Nhật Bản dù được hòa loãng với nước biển nhưng vẫn chứa chất phóng xạ, loại vật chất nguy hiểm nhất đối với nhân loại. Việc nói rằng loại nước thải như vậy vẫn an toàn đúng là "cạn lời".Đặc biệt, những người biểu tình cũng lên án Chính phủ Hàn Quốc về thái độ "âm thầm chấp nhận" quyết định của Nhật Bản. Chính phủ phải nêu lập trường phản đối với quyết định của Nhật Bản dù là ngay lúc này, và khởi kiện Tokyo lên Tòa án quốc tế về Luật biển.Chủ tịch Hội đồng khắc ghi chính nghĩa Lee Na-young thì yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc dừng ngay vai trò "đầy tớ" cho Nhật Bản, đứng ra bảo vệ sự an toàn và tính mạng của người dân.Các tổ chức dân sự trong nước có kế hoạch tổ chức biểu tình phản đối kế hoạch xả thải của Tokyo vào thứ Bảy tuần này, tức ngày 26/8.