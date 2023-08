Mỹ lên án vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên vi phạm nghị quyết Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) ngày 23/8 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Adrienne Watson, lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ của Bắc Triều Tiên, mà nước này gọi là vệ tinh trinh sát quân sự, đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tuyên bố nhấn mạnh vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ lần này của miền Bắc sử dụng công nghệ liên quan trực tiếp tới chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). NSC đang hợp tác với các đồng minh, đối tác đánh giá về vụ phóng.Washington một mặt yêu cầu tất cả các quốc gia cùng lên án vụ phóng lần này của miền Bắc, mặt khác hối thúc Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán. Cánh cửa ngoại giao vẫn chưa đóng lại, Bắc Triều Tiên phải dừng ngay mọi hành động khiêu khích và ngồi xuống đối thoại. Mỹ khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho lãnh thổ nước Mỹ, cũng như để phòng thủ cho hai nước đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản.Bên cạnh đó, trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cũng lên án vụ phóng vệ tinh trinh sát của Bắc Triều Tiên vào ngày 24/8 đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, hối thúc nước này kiềm chế thực hiện.Người phát ngôn Mỹ chỉ ra rằng tên lửa đẩy vũ trụ có công nghệ tương tự hoặc có khả năng chuyển đổi lẫn nhau với công nghệ sử dụng trong tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Washington đã luôn làm rõ lập trường theo đuổi đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng, kêu gọi nước này kiềm chế các hành động uy hiếp, quay trở lại con đường ngoại giao nghiêm túc.