Photo : KBS News

Liên hiệp hợp tác xã thủy sản Hàn Quốc (Suhyup) sáng ngày 24/8 đã ra tuyên bố với người dân và chính giới Hàn Quốc liên quan tới việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima vào cùng ngày.Tổ chức này nhấn mạnh vùng biển và thủy sản Hàn Quốc vẫn an toàn, khẳng định sẽ dừng toàn bộ hoạt động đánh bắt cá nếu phát hiện được nồng độ chất phóng xạ trên mức cho phép ở thủy sản của Hàn Quốc.Liên hiệp hợp tác xã thủy sản chỉ trích rằng bất chấp tính an toàn của thủy sản vẫn đang được đảm bảo, chính giới lại đang châm ngòi tranh cãi chính trị về vấn đề nước thải nhiễm xạ của Nhật Bản, phát tán các thông tin không chính xác, làm ảnh hưởng tới tiêu thụ một số mặt hàng thủy sản trong nước.Cụ thể, lượng tiêu thụ nhiều mặt hàng như dứa biển, cá quân ureok, bào ngư, hải sâm đã sụt giảm mạnh từ trước khi Tokyo xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Nếu tình trạng này kéo dài thì sự tồn vong của toàn bộ ngành thủy sản Hàn Quốc sẽ bị đe dọa.Tổ chức này hối thúc Chính phủ lập đối sách để thúc đẩy hơn nữa tiêu thụ thủy sản trong nước; đề nghị chính giới và báo chí đưa tin đúng sự thật để giải tỏa bất an trong lòng dân; yêu cầu Chính phủ Nhật Bản xử lý nước thải đúng với tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế, giải tỏa bất an cho các nước láng giềng.