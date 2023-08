Quan chức Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật lên tiếng vụ phóng vệ tinh trinh sát của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24/8 cho biết các quan chức cấp cao của cơ quan này đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản để thảo luận về phương án ứng phó đối với vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ cùng ngày của Bắc Triều Tiên.Cụ thể là cuộc gọi giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin, người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, Nhật Bản Hayashi Yoshimasa; và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim và Vụ trưởng châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro.Các quan chức ba nước đã mạnh mẽ chỉ trích vụ phóng tên lửa đẩy của miền Bắc, nhấn mạnh động thái này đã vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nghiêm cấm sử dụng bất kỳ công nghệ tên lửa đạn đạo.Ngoại trưởng ba nước cho biết sẽ tiếp tục xem xét biện pháp cấm vận riêng đối với Bắc Triều Tiên, đồng thời nhất trí ba bên hợp tác để đưa ra thông điệp chung cho miền Bắc trên đấu trường quốc tế như tại Liên hợp quốc hay cuộc họp thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Seoul, Washington và Tokyo nhận định đây là hành vi nghiêm trọng gây tổn hại đến an ninh của các nước láng giềng, xem thường sự an toàn của máy bay và tàu thuyền đi lại trong khu vực như vụ phóng trước đó vào ngày 31/5.Về kế hoạch cho vụ phóng mới vào tháng 10 của Bình Nhưỡng, ba nước đã lên án việc miền Bắc liên tục đổ tiền vào các vụ phóng tên lửa vô nghĩa và chẳng quan tâm gì đến đời sống cơ cực của người dân nước mình.Về phần mình, Đại diện hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật nêu quyết tâm sẽ tăng cường hợp tác ba bên, cũng như với cộng đồng quốc tế để đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, và nhấn mạnh các động thái khiêu khích này chỉ làm suy yếu đi nền an ninh và kinh tế miền Bắc.Ngoài ra, ba nước đã quyết định sẽ tăng tốc hơn nữa để thực hiện các thỏa thuận trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật hôm 18/8, như tăng cường năng lực ứng phó ba bên, thắt chặt hợp tác ngăn chặn nguồn tiền kiếm được qua hoạt động tấn công mạng của miền Bắc, phối hợp củng cố nhân quyền nước này.