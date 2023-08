Thu nhập thực tế hộ gia đình Hàn Quốc giảm 3,9% trong quý II/2023

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/8 công bố số liệu cho biết trong quý II/2023, thu nhập bình quân tháng của hộ gia đình Hàn Quốc đạt 4,79 triệu won (3.625 USD), giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước.Đặc biệt, nếu xét tới lạm phát thì thu nhập thực tế của hộ gia đình giảm 3,9%, mức giảm sâu nhất trong lịch sử thống kê liên quan.Thu nhập do lao động và thu nhập từ kinh doanh tăng lần lượt 4,9% và 0,1%, nhưng thu nhập chuyển giao giảm gần 20%. Thu nhập chuyển giao (transfer income) là thu nhập từ các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ Chính phủ hoặc gia đình dù người đó không lao động.Số liệu cho thấy càng là hộ gia đình thu nhập thấp thì thu nhập từ lao động giảm sâu hơn thu nhập chuyển giao. Khi chia hộ gia đình theo thu nhập thành 5 nhóm, trong đó nhóm 1 là nhóm có thu nhập cao nhất và nhóm 5 là nhóm thu nhập thấp nhất, thì nhóm 5 có mức giảm thu nhập do lao động là gần 16% so với năm trước, trong khi nhóm 4 mức giảm là hơn 12%.Chi tiêu hộ gia đình trong quý II là 3,65 triệu won (2.759 USD), tăng 4,1% so với năm trước. Chi phí tiêu dùng tăng 2,7%, trong đó các khoản trả lãi ngân hàng, bảo hiểm, tăng hơn 8%. Đặc biệt, do lãi suất tăng nên số tiền lãi mà các hộ gia đình phải thanh toán tăng tới hơn 42% so trong quý II.Do thu nhập giảm, chi tiêu lại tăng, dẫn tới khoản tiền còn lại sau khi lấy thu nhập trừ đi chi tiêu là 1,14 triệu won (863 USD), giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2022, mức giảm sâu nhất trong lịch sử thống kê. Trong đó, các hộ gia đình thuộc nhóm 5 thậm chí còn bị -280.000 won (-212 USD), tức chi tiêu nhiều hơn thu nhập, cho thấy tầng lớp thu nhập thấp đang gặp khó khăn ngày càng chồng chất.