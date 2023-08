Quan hệ liên Triều Hội đồng các tổ chức dân sự về nhân quyền Bắc Triều Tiên sẽ ra mắt vào ngày 28/8

Hội đồng các tổ chức dân sự về nhân quyền Bắc Triều Tiên (NCNKHR) ngày 24/8 cho biết sẽ tổ chức lễ ra mắt đại hội đồng vào ngày 28/8 tới.



Bộ trưởng Thống nhất Kim Young-ho dự kiến sẽ gửi bài diễn văn chúc mừng tới buổi lễ, do một quan chức phụ trách chính sách nhân quyền của Bộ Thống nhất đọc.



Cho tới thời điểm hiện tại, đã có 52 tổ chức (44 tổ chức trong nước, 8 tổ chức nước ngoài) tỏ ý tham gia vào Hội đồng, như Diễn đàn thanh niên học sinh vì dân chủ hóa Bắc Triều Tiên, Hội đồng chí người tị nạn Bắc Triều Tiên, Tổ chức Beyond the Boundary, Trung tâm thông tin nhân quyền Bắc Triều Tiên, Liên minh trí thức Bắc Triều Tiên.



Hội đồng đề ra các mục đích chính trong quá trình hoạt động đó là hợp tác giữa các tổ chức thành viên, tăng cường năng lực cho các tổ chức, cơ chế tham vấn chính sách nhân quyền Bắc Triều Tiên cho Chính phủ, hợp tác với tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ về nhân quyền.



Không giống như Hội đồng các tổ chức dân sự hợp tác với Bắc Triều Tiên (KNCCNK), được biết đến là một cơ chế tham vấn với Chính phủ của các tổ chức dân sự hợp tác với miền Bắc, Hội đồng NCNKHR tuyên bố sẽ trở thành "nền tảng tham vấn" cho các tổ chức phi Chính phủ về nhân quyền miền Bắc.



Hội đồng mới sẽ là cơ chế thảo luận đầu tiên trong nước của các tổ chức dân sự liên quan tới nhân quyền miền Bắc, dự kiến sẽ đóng vai trò và chức năng như một "đối tác tham vấn" cho Chính phủ.