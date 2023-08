IAEA lần đầu công bố 6 dữ liệu về quá trình xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Tokyo

Photo : YONHAP News

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 24/8 đã lần đầu công bố dữ liệu đánh giá tính an toàn đối với nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima theo từng giai đoạn, từ lúc xử lý cho tới khi xả ra biển.Trên trang chủ của IAEA cùng ngày hiển thị theo thời gian thực 6 loại dữ liệu mà cơ quan này nhận được từ Công ty điện lực Tokyo (TEPCO).Các dữ liệu này bao gồm liều bức xạ của nước thải đã qua xử lý, lưu lượng nước thải đã qua xử lý, liều bức xạ của nước biển sử dụng để hòa loãng nước thải, lượng nước biển được bơm vào mỗi giờ để hòa loãng, nồng độ tritium trong nước thải sau khi đã hòa loãng, liều bức xạ của nước đã được hòa loãng sau khi phân tích theo trục vuông góc.Trong đó, dữ liệu được quan tâm nhất là nồng độ tritium trong nước thải sau khi đã được hòa loãng với nước biển. Tính đến 6 giờ tối ngày 24/8, ngày đầu tiên Nhật Bản xả thải ra biển, nồng độ tritium trong nước thải sau khi hòa loãng đạt 206 Bq/L (becquerel trên lít), thấp hơn tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là 10.000 Bq/L và tiêu chuẩn xả thải mà Nhật Bản đưa ra là 1.500 Bq/L.Ngoài ra, IAEA cho biết cả 5 hạng mục còn lại đều nằm trong phạm vi cho phép.Gần đây, IAEA và Seoul đã nhất trí lập ra "Cơ chế thông tin Fukushima IAEA-Hàn Quốc" (IKFIM) để chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan tới quá trình xả thải của Tokyo. Theo đó, cơ quan này dự kiến sẽ định kỳ chia sẻ với Seoul các loại dữ liệu thu thập được từ hiện trường.Ngày 22/8 vừa qua, IAEA cũng đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Tổng giám đốc Rafael Grossi, khẳng định sẽ chia sẻ thông tin với Hàn Quốc một cách minh bạch.Hai bên dự kiến sẽ chỉ định về người chuyên trách liên lạc, để chia sẻ thông tin mới nhất về quá trình xả thải của Tokyo, họp trực tuyến định kỳ. Nếu phát hiện có vấn đề nào nghi vấn trong dữ liệu được chia sẻ, hoặc có hạng mục nào cần xác định cụ thể, thì chuyên gia của Hàn Quốc sẽ trực tiếp tới văn phòng của IAEA tại nhà máy Fukushima để kiểm tra.Tuy nhiên, do IAEA không thể thu nhập tài liệu trên diện rộng nên một số ý kiến cho rằng hoạt động giám sát của cơ quan này chỉ nhằm dập tắt lo ngại về an toàn.