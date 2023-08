Tiểu ban Quốc hội thông qua dự luật về chế độ Nhà nước bảo hộ trẻ em sinh ra từ sản phụ giấu tên

Photo : YONHAP News

Tiểu ban thẩm định dự luật thuộc Ủy ban Y tế và phúc lợi thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 24/8 đã thông qua dự thảo "Luật đặc biệt về hỗ trợ sản phụ gặp khó khăn về mang thai và sinh con, bảo hộ trẻ em", quy định về việc áp dụng chế độ "Nhà nước bảo hộ trẻ em", tức Nhà nước đứng ra bảo hộ cho trẻ em được sinh ra từ sản phụ giấu tên.Mục đích của luật là bảo vệ những phụ nữ gặp khó khăn do việc mang thai và sinh con, đảm bảo môi trường chăm sóc và giáo dục an toàn cho trẻ em. Nếu người mẹ giấu danh tính khi sinh con thì chính quyền địa phương có thể đứng ra khai sinh thay cho trẻ.Trước đó, dư luận có nhiều ý kiến tranh cãi là với chế độ này thì đứa trẻ ra đời khi lớn lên sẽ khó tìm được thông tin của người mẹ. Tuy nhiên, dự luật quy định bảo vệ thông tin cá nhân của người mẹ, lưu lại trong dữ liệu sinh đẻ, để sau này vẫn có thể cung cấp thông tin dưới sự đồng ý của cả người mẹ và người con, tương tự như hệ thống nhận nuôi hiện nay.Bộ Y tế và phúc lợi sẽ tiến hành thẩm định và biểu quyết dự thảo trên tại phiên họp toàn thể ngày 25/8 tới.Vào tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua dự thảo sửa đổi một phần Luật về đăng ký quan hệ gia đình, trong đó có việc áp dụng chế độ thông báo khai sinh. Theo chế độ này, cơ quan y tế có nghĩa vụ thông báo cho chính quyền địa phương khi có trẻ em được sinh ra, thay vì chủ yếu do bố mẹ của trẻ khai báo như trước.Tuy nhiên, chế độ Nhà nước bảo hộ trẻ em bị trì hoãn thảo luận do vấp phải ý kiến chỉ trích rằng chế độ này sẽ kích động người mẹ từ bỏ quyền nuôi con.