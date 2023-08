Thêm một Tòa án bác đơn kháng nghị của Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Tòa án thành phố Ansan (tỉnh Gyeonggi) ngày 24/8 đã bác đơn kháng nghị của Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến (thuộc Bộ Hành chính và an toàn).Trước đó, Quỹ trợ các nạn nhân đã đề nghị Tòa án ủy thác số tiền bồi thường cho gia quyến của ông Chung Chang-hee, một nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã qua đời, do phía gia quyến không đồng ý nhận tiền bồi thường thông qua bên thứ ba.Ngày 7/8, Tòa án thành phố Ansan đã bác đề nghị ủy thác của Quỹ, với lý do gia quyến đã tỏ rõ ý kiến phản đối. Sau đó, Quỹ hỗ trợ các nạn nhân đã kháng nghị về quyết định của Tòa án nhưng rốt cuộc tiếp tục bị Tòa án bác đơn kháng nghị.Hội đồng xét xử cho rằng doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản hiện vẫn đang phủ nhận về hành vi cưỡng ép lao động trong quá khứ, không công nhận nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Việc bên thứ ba là Quỹ hỗ trợ các nạn nhân đứng ra thế quyền, bồi thường cho các nạn nhân dẫn tới hệ quả là doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản được miễn tội.Xét tới lập trường các nạn nhân thì phương án này sẽ khó khiến họ cảm thấy được bù đắp cho những thiệt hại về mặt tinh thần mà họ đã chịu đựng trong quá khứ. Ngoài ra, bản thân các nạn nhân cũng đã bày tỏ ý kiến phản đối rõ ràng. Việc Tòa án hạn chế Quỹ hỗ trợ nạn nhân đứng ra thế quyền chính là phù hợp với chế độ bồi thường thiệt hại, cũng như phù hợp chức năng trừng phạt bên gây hại và an ủi nạn nhân của khoản tiền bồi thường.Ngoài ra, việc ép các nạn nhân phải nhận tiền bồi thường thông qua một bên thứ ba hoàn toàn không có mối quan hệ lợi ích nào đã tước đi cơ hội được chữa lành về mặt tâm lý, tình cảm của nạn nhân về những hành động phi pháp của doanh nghiệp Nhật Bản trong quá khứ.Hôm 16/8, Tòa án thành phố Gwangju và Tòa án thành phố Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla) cũng đã bác đơn kháng nghị của Quỹ. Tòa án thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) cũng có quyết định tương tự vào ngày 21/8.