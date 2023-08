Thêm 450.000 việc làm tại Hàn Quốc trong quý I/2023

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 25/8 công bố số liệu cho biết trong quý I năm nay, số việc làm hưởng lương tại Hàn Quốc đạt 20.207.000 việc làm, tăng 457.000 việc làm so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ sau quý IV/2021, thời kỳ bùng phát mạnh dịch COVID-19.Mức tăng quý I năm ngoái từng đạt mức đỉnh điểm là 752.000 việc làm, sau đó quy mô tăng liên tục giảm dần.Nhóm ngoài 60 tuổi tăng thêm 305.000 việc làm, nhóm ngoài 50 tuổi tăng 140.000 việc làm, cho thấy sự gia tăng rõ nét ở nhóm cao tuổi.Riêng nhóm ngoài 30 tuổi chỉ tăng thêm 38.000 việc làm, nhóm ngoài 20 tuổi giảm 60.000 việc làm, giảm hai quý liên tiếp, là nhóm duy nhất giảm số lượng việc làm trong các nhóm tuổi. Cục Thống kê giải thích điều này là do ảnh hưởng từ sự thay đổi cơ cấu dân số, dân số thanh niên giảm trong khi dân số cao tuổi tăng.Xét theo ngành công nghiệp, lĩnh vực xây dựng tăng thêm 92.000 việc làm, chế tạo tăng 54.000 việc làm, cho thấy sự cải thiện ở khối tư nhân. Lĩnh vực y tế, phúc lợi xã hội tăng thêm 87.000 việc làm, nhưng khối hành chính công lại giảm 2.000 việc làm.Số việc làm mà người lao động duy trì thời gian làm việc trên một năm chiếm 70,1% tổng số việc làm. 17% việc làm là do người lao động nghỉ hưu, chuyển việc, 12,9% là việc làm mới.Mặt khác, có 2.143.000 việc làm bị biến mất do doanh nghiệp giải thể hoặc thu hẹp kinh doanh.