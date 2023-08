Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Park Ku-yeon ngày 25/8 nhắc đến việc Nhật Bản đã bắt đầu xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima ra biển từ ngày 24/8, cho biết công tác xả thải đang diễn ra ổn định theo đúng kế hoạch, không có tình huống nào bất thường xảy ra.Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét các dữ liệu mà Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cung cấp theo thời gian thực, kiểm tra tình hình xả thải thông qua đường dây nóng giữa cơ quan ngoại giao, quy chế của hai nước; và khởi động nhóm giám sát tình hình gồm các chuyên gia của Viện An toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KINS).Sau khi Nhật Bản xả thải, Chính phủ Hàn Quốc đã vận hành trang web cung cấp thông tin liên quan theo thời gian thực về quá trình xả thải của Tokyo do phía TEPCO, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), và KINS cung cấp.Trên trang web này bao gồm các thông tin như về thiết bị giám sát bức xạ, lưu lượng nước biển được bơm vào, nồng độ tritium sau khi hòa loãng, và nồng độ 69 loại chất phóng xạ.Mặt khác, trước ý kiến cho rằng nên thay đổi cách dùng từ "nước thải nhiễm xạ", Phó Chánh Văn phòng Park cho biết Chính phủ Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cụm từ này.Về điều này, Thứ trưởng Bộ Hải dương và thủy sản Park Sung-hoon cho biết nhiều ngư dân đang phản đối cụm từ "nước thải nhiễm xạ" do cách dùng từ ngữ như vậy có thể tác động khiến tiêu thụ thủy sản trong nước bị giảm, cho rằng Chính phủ cần xem xét lại một lần nữa về thuật ngữ này.Nhật Bản hiện đang gọi nước thải từ nhà máy Fukushima là "nước đã qua xử lý". Trong bài phát biểu một ngày trước, Thủ tướng Hàn quốc Han Duk-soo đã gọi đây là nước thải nhiễm xạ đã được xử lý một cách khoa học.