Liên hợp quốc tổ chức cuộc họp chính thức thảo luận về vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 25/8 (giờ địa phương), Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ mở cuộc họp chính thức, thảo luận về nghị sự "Không phổ biến hạt nhân và Bắc Triều Tiên" tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).Cuộc họp này được triệu tập nhằm đối phó trên phương diện Hội đồng bảo an với vụ phóng thất bại vệ trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên vào rạng sáng ngày 24/8.Mặc dù vụ phóng đã thất bại nhưng miền Bắc trên thực tế đã sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.Trước đó, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, chỉ ra rằng bất cứ vụ phóng nào của Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an.Hàn Quốc dự kiến sẽ tham dự vào cuộc họp trên của Hội đồng bảo an với tư cách là nước đương sự. Seoul được cho là sẽ lên án mạnh mẽ Bình Nhưỡng và kêu gọi Hội đồng bảo an đoàn kết đối phó với vấn đề tên lửa miền Bắc.Đại sứ Bắc Triều Tiên dự kiến cũng tham dự cuộc họp để lập luận rằng vụ phóng vệ tinh quân sự của nước này là hoàn toàn chính đáng.Trước đó, Đại sứ miền Bắc cũng tham dự cuộc họp của Hội đồng bảo an được triệu tập sau vụ nước này phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn vào tháng 7 vừa qua. Đó là lần đầu tiên nước này trực tiếp tham dự và phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng bảo an sau hơn 5 năm, kể từ tháng 12/2017.