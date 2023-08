Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Hàn Quốc trong 7 tháng đầu năm 2023 giảm 11,5%

Photo : KBS News

Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) ngày 27/8 đã công bố kim ngạch xuất khẩu thủy sản từ tháng 1-7 năm 2023 là 1,74 tỷ USD, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong 7 tháng đầu năm của Hàn Quốc liên tục tăng trong năm 2020 (1,35 tỷ USD), năm 2021 (1,51 tỷ USD), và đặc biệt đã đạt đỉnh trong năm 2022 với 1,97 tỷ USD, song đà tăng đã chững lại trong năm nay.Xét theo hạng mục, kim ngạch xuất khẩu cá minh thái là 29,1 triệu USD, giảm 82,8%; cá ngừ đạt 322 triệu USD, giảm 21,1%. Kim ngạch xuất khẩu bào ngư là 32,6 triệu USD, giảm 5,2%; lá kim (rong biển khô) là 472,2 triệu USD, tăng 13,7%.Lượng thủy sản xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay là 431.600 tấn, giảm 26,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong cùng thời gian này, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông sản bao gồm thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến là 5,14 tỷ USD, giảm 1,4%.Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 7 tháng đầu năm 2023 là 6,89 tỷ USD, giảm 4,1% so với một năm trước, sản lượng xuất khẩu là 2,79 triệu tấn, giảm 6,7%.Mặt khác, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong khoảng thời gian một tuần từ ngày 28/8-1/9, nhà ăn trong trụ sở công vụ ở quận Yongsan sẽ phục vụ các món ăn làm từ thủy hải sản Hàn Quốc. Đồng thời, Seoul cũng công bố kế hoạch sử dụng ngân sách 64 tỷ won (48,4 triệu USD) năm nay và chi phí dự phòng để xúc tiến tiêu thụ thủy hải sản.