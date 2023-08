Các tổ chức công đoàn Mỹ gây sức ép yêu cầu Hyundai Motor America ký kết thỏa ước lao động tập thể

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York (Mỹ) ngày 27/8 (giờ địa phương) đưa tin các công đoàn lớn của nước này như Trung ương Liên hiệp công đoàn Mỹ (AFL-CIO) và Nghiệp đoàn ngành công nghiệp ô tô Mỹ (UAW) đã gửi thư cho công ty Hyundai Motor America, công ty con của hãng Ô tô Hyundai (Hàn Quốc) tại Mỹ.Nội dung chính trong thư là đề xuất Hyundai Motor America và các công ty đối tác ký kết một thỏa ước lao động tập thể với các tổ chức này cho nhà máy ô tô điện xây dựng ở bang Georgia và Alabama.Nhà máy của Hyundai ở hai bang này hiện chưa thành lập công đoàn, nên không thể ký kết thỏa ước lao động tập thể với người lao động. Các tổ chức công đoàn của Mỹ cho rằng Hyundai có thể ký kết thỏa ước với các tổ chức dân sự để phản ánh các yêu cầu của cộng đồng như giáo dục cho người lao động, bảo vệ môi trường.Tờ Thời báo New York cho biết công ty sản xuất xe buýt điện New Flyer trong năm ngoái cũng ký kết thỏa ước với tổ chức người lao động, dân sự, có nội dung New Flyer tuyển dụng 45% đối tượng là phụ nữ, quân nhân đã xuất ngũ, chủng tộc thiểu số trong tổng lượng nhân viên tuyển dụng mới.Các công đoàn lớn của Mỹ đang đặt mục tiêu chiến lược là ký kết thỏa ước lao động tập thể với Hyundai, rồi sau đó hướng tới mục tiêu tiếp theo là các công ty ô tô nước ngoài khác như Mercedes-Benz hoặc BMW, những nơi chưa thành lập công đoàn.Phía công ty Hyundai Motor America thì ra tuyên bố cho biết hãng đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đảm bảo an toàn và phúc lợi cho những nhân viên cống hiến cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Mỹ.