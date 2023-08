Liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu phần hai cuộc tập trận

Photo : YONHAP News

Liên quân Hàn-Mỹ đã bắt đầu diễn tập phần hai của cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Shield - UFS) từ ngày 28/8.Phần một của cuộc tập trận UFS diễn ra từ ngày 21-25/8, được lồng ghép với cuộc tập trận Ulchi của Chính phủ Hàn Quốc, rà soát năng lực tác chiến tổng lực quốc gia. Trong phần hai kéo dài 4 ngày từ ngày 28-31/8, chỉ có sự tham gia của quân đội. Các binh chủng Lục quân, Hải quân, Không quân, Thủy quân lục chiến đều tham gia, tiến hành diễn tập từ cấp trung đội tới cấp lữ đoàn. Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú và Lực lượng Không gian Mỹ tại Hàn Quốc cũng tham gia cuộc tập trận.Trong đó, Lực lượng Không gian Mỹ tại Hàn Quốc, được thành lập vào năm ngoái, sẽ cung cấp cho Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc kế hoạch tác chiến không gian, nguồn lực chuyên môn về vũ trụ và chức năng kiểm soát chỉ huy không gian, thực thi các nhiệm vụ như cảnh báo tên lửa trong khu vực, hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) và liên lạc vệ tinh.Ngoài ra, trong phần hai này còn bao gồm hơn 30 cuộc tập trận cơ động phối hợp ngoài trời như diễn tập hỏa lực liên quân, cuộc diễn tập "Buddy Wing" của Không quân, tăng mạnh so với 13 cuộc diễn tập trong năm ngoái, nhiều hơn so với 25 cuộc diễn tập trong cuộc tập trận "Freedom Shield" (FS) và "Warrior Shield" (WS) diễn ra vào nửa đầu năm nay. Sự gia tăng quy mô trên được phân tích là nhằm nâng cao năng lực đối phó chung của liên quân Hàn-Mỹ trước mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên ngày một dâng cao.Đặc biệt, phần hai còn có sự tham gia của các nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc gồm Australia, Canada, Pháp, Anh, Hy Lạp, Ý, New Zealand, Philippines, Thái Lan. Ủy ban giám sát các quốc gia trung lập sẽ giám sát quá trình diễn tập căn cứ theo Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Trong thời gian tập trận, có khả năng Mỹ sẽ điều động tài sản chiến lược như máy bay ném bom chiến lược B-1B.Liên quân hai nước cũng tăng cường giám sát và sẵn sàng đối phó với khiêu khích từ Bắc Triều Tiên trong thời gian tập trận, sau vụ nước này phóng vệ tinh trinh sát quân sự lần hai vào ngày 24/8.